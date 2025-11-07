Maquilladora de celebridades comparte su truco para unos ojos espectaculares: levantará tu mirada en segundos

Suscríbete a nuestros canales

A partir de los 40 años, los párpados comienzan a caerse debido a los cambios naturales del envejecimiento. La piel pierde colágeno y elastina, proteínas responsables de mantenerla firme y flexible. Además, los músculos que sostienen los párpados se debilitan y la grasa facial tiende a desplazarse hacia abajo, lo que provoca una apariencia más cansada o “pesada” en la mirada.

Estos factores combinados pueden hacer que los ojos parezcan más pequeños y menos expresivos. En este contexto, el maquillaje adquiere un papel fundamental, utilizando técnicas adecuadas que ayudarán a levantar visualmente la mirada.

También es clave iluminar el arco de la ceja y el lagrimal para aportar frescura. Con un maquillaje bien aplicado, es posible contrarrestar los signos del envejecimiento y recuperar una expresión más abierta, joven y descansada sin recurrir a tratamientos invasivos.

Truco de maquillaje para levantar el párpado

Según la maquilladora profesional Clara Cervera, existe un truco sencillo pero muy efectivo para levantar visualmente los párpados caídos o arrugados sin recurrir a tratamientos invasivos: aplicar un toque de sombra marrón en la cola del ojo, con una dirección ascendente. Este gesto, aunque discreto, tiene un poderoso efecto óptico que rejuvenece la mirada y aporta frescura al rostro.

La técnica consiste en utilizar una sombra marrón y depositarla justo en el extremo exterior del párpado móvil, conocido como la “cola del ojo”. Desde ese punto, la sombra se difumina suavemente hacia arriba y hacia afuera, siguiendo una línea imaginaria que se proyecta hacia el final de la ceja.

Este movimiento ascendente crea una ilusión de “lifting” inmediato, ya que contrarresta el efecto de los párpados caídos, que tienden a proyectar una expresión cansada o envejecida.

Cervera explica que el secreto está en la sutileza y el difuminado, evitando trazos marcados o tonos demasiado oscuros, que podrían endurecer la mirada. También recomienda acompañar este efecto con un toque de luz en el lagrimal o en el centro del párpado, para aportar mayor amplitud visual.

Este truco, además de ser fácil de aplicar, resulta muy favorecedor para mujeres de todas las edades, especialmente aquellas que buscan realzar la mirada sin recurrir a técnicas complejas.

