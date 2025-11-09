Mascarilla para aclarar la piel del rostro: necesitas solo tres ingredientes para una preparación rápida y muy sencilla

Suscríbete a nuestros canales

Toda rutina de belleza básica incluye el cuidado de la piel del rostro, y el uso de una mascarilla no puede faltar. Generalmente se aplican después de la limpieza y antes del tónico, sérum e hidratante, refiere la Inteligencia Artificial.

La mascarilla para aclarar la piel se debe aplicar después de la limpieza y exfoliación facial para asegurar que la piel esté libre de impurezas y preparada para absorber mejor los ingredientes activos del tónico y la crema hidratante de su preferencia.

¿Cuál es la mejor mascarilla para aclarar la piel?

La web de Mundo Deportivo hace una recopilación de algunas alternativas caseras y muy efectivas.

Una opción es la mascarilla a base de limón y avena. “El limón es una fruta con vitamina C que inhibe la producción de melanina haciendo que las manchas oscuras se reduzcan y que la dermis tenga un tono más claro y uniforme. Por su parte, la avena exfolia la piel y la blanquea gracias a su contenido en almidón.”

También se puede recurrir a las propiedades del yogur natural combinado con limón. Esta combinación ayuda a atenuar las manchas y reducir los poros, y esto es gracias al ácido láctico del yogur que ayuda a blanquear la piel oscura y aporta luminosidad y juventud.

Otra alternativa a tener en cuenta es una mascarilla de preparación rápida y sencilla que se ha vuelto viral en la red social

Con esta preparación que puedes usar dos o tres veces a la semana conseguirás no solo aclarar la piel, sino también hidratar y regenerar la piel.

