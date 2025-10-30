Piel de cristal: conoce esta tendencia coreana que te hará lucir un rostro sin imperfecciones

Suscríbete a nuestros canales

Una piel saludable es mucho más que una cuestión estética: refleja equilibrio, bienestar y buenos hábitos. Cuando la piel está sana, se ve fresca, luminosa y uniforme, con una textura suave y un tono natural.

Esto ocurre porque su barrera protectora funciona correctamente, manteniendo la hidratación y defendiéndose de agresores externos como la contaminación, los rayos UV y los cambios de temperatura.

Lograr una piel saludable requiere constancia y cuidado diario: una limpieza suave, una hidratación adecuada, protección solar todos los días y una alimentación rica en frutas, verduras y agua. Además, el descanso y el manejo del estrés son fundamentales para conservar su vitalidad.

Cuidar la piel no solo mejora su aspecto, sino que también refuerza la confianza y el bienestar general. En contraste, diversos factores pueden hacer que luzca opaca y sin brillo, alterando su equilibrio natural.

Foto: Freepik

Glass Skin

El fenómeno conocido como Glass Skin, o “piel de cristal”, es una tendencia de belleza coreana que busca una tez tan lisa, uniforme e hidratada que parezca reflejar la luz como vidrio. No se trata únicamente de maquillaje, sino de un enfoque integral que combina rutina de cuidado cutáneo, hábitos saludables y constancia.

La idea es lograr una piel sin poros visibles, con apariencia saludable y un brillo natural, sin recurrir a filtros digitales u otros efectos artificiales. Más que cubrir imperfecciones, se trata de resaltarlas mediante cuidado profundo.

¿Cómo tenerla?

Expertos en belleza aseguran que el camino hacia una piel “de cristal” incluye estos pilares:

Hidratación : aplicar múltiples productos ligeros y humectantes, como sueros, humectantes y cremas, para mantener la piel jugosa y flexible.

: aplicar múltiples productos ligeros y humectantes, como sueros, humectantes y cremas, para mantener la piel jugosa y flexible. Sueros ligeros y humectantes : elegir fórmulas que no obstruyan los poros y que favorezcan el brillo natural.

: elegir fórmulas que no obstruyan los poros y que favorezcan el brillo natural. Protección solar diaria : evitar el daño del sol es esencial para que la piel mantenga su luminosidad y no se formen manchas o textura irregular.

: evitar el daño del sol es esencial para que la piel mantenga su luminosidad y no se formen manchas o textura irregular. Estilo de vida saludable: descanso adecuado, buena alimentación, y rutina diaria. Según el artículo, esta tendencia “más que una moda” se ha convertido en un estilo de vida.

