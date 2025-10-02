¿Quieres mantener el cabello liso? Aprende a preparar una mascarilla natural que nutre desde la raíz hasta las puntas: así debes aplicarla para aprovechar al máximo su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación, el poco consumo de agua y los cambios hormonales son las tres causas principales por la cual la cutícula capilar se ve afectada, ya que, se irrita, por ende, de no ser controlado a tiempo con los productos acordes al tipo de cabello puede generar el quiebre del mismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, el clima húmedo es fatal para el cabello y hace que la raíz se encrespe hasta las puntas, lo cual también puede generar la aparición de horquetillas.

Por lo tanto, en la actualidad hay un amplio abanico de productos comerciales para hidratar y alisar el cabello, pero la gran mayoría son químicamente invasivos, por ello, también hay alternativas caseras a base de productos naturales, tal es el caso de la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas favorables para el cabello.

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo. Agrega la miel y el agua tibia, mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y conserva lo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe realizar el referido proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

