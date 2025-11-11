¿Quieres una melena sana? Conoce la técnica japonesa que estimula su crecimiento

Suscríbete a nuestros canales

Tener un cabello sano es un reflejo de bienestar general y de buenos hábitos de cuidado. No se trata solo de que luzca bonito, sino de que esté fuerte, hidratado y libre de daños.

Una melena saludable se reconoce por su brillo natural, suavidad al tacto y elasticidad, lo que le permite resistir la rotura y mantener su forma sin frizz ni puntas abiertas. Además, un cuero cabelludo equilibrado, sin resequedad ni exceso de grasa, es fundamental para favorecer su crecimiento.

Mantener una buena alimentación, usar productos adecuados para el tipo de cabello y protegerlo del calor o del sol son prácticas esenciales. También es importante evitar el uso excesivo de químicos y realizar cortes regulares para mantener las puntas en buen estado.

Foto: Freepik

Lavado de pelo estilo japonés

La técnica que llega desde Japón pone el foco en cuidar el cuero cabelludo y no sólo el cabello. Según la experta María Roberts, formada en Japón, lo esencial es comenzar el masaje capilar por la nuca y subir hacia la coronilla, donde se concentran muchas terminaciones nerviosas.

Un método muy popular en Japón, conocido como “doble cepillo”, emplea dos cepillos de silicona (uno a cada lado de la cabeza) durante el lavado: esta combinación potencia la limpieza, mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y estimula un crecimiento capilar más saludable. Además, señala la especialista, esta rutina tiene efectos antiestrés, reduciendo los niveles de cortisol, quizá mejor que un masaje corporal.

Dentro de este ritual también se incluye la aplicación de aceites acondicionadores antes del champú para equilibrar el cuero cabelludo y prolongar su sensación de limpieza. Finalmente, el modo de secado también es distinto: se aconseja usar toallas de microfibra o camisetas de algodón para dar palmaditas suaves, evitando frotar vigorosamente y eliminando buena parte del agua antes de usar el secador, lo cual ayuda a prevenir daños por el calor.

