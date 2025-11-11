Sin químicos ni costosos ingredientes: logra un cabello brillante con esta mascarilla casera

Suscríbete a nuestros canales

Lucir un cabello brillante es sinónimo de una melena saludable y bien cuidada. Lograrlo no siempre es sencillo, pero tampoco imposible, para muchos expertos esto requiere de mantener una alimentación equilibrada y una adecuada higiene.

Es decir, no siempre es necesario el uso de químicos o productos costosos que ayuden a hidratar y nutrir el pelo.

¿Cómo conseguir un cabello brillante?

Para combatir un pelo opaco y sin vida, es esencial cambiar algunos hábitos que puedan ayudar con la salud del cabello. Por ejemplo, opta por utilizar productos específicos según tu tipo de pelo, evita el uso frecuente de herramientas de calor, enjuaga con agua tibia o templada, procura elegir productos que se absorban rápidamente y contengan ingredientes esenciales para proteger el pelo, y evita el uso de productos pesados como mouse, spray o aceites; refiere la web de Kérastase.

Por otra parte, el uso de mascarillas es la opción más utilizada y puede ser tanto de venta comercial como elaborada en casa con ingredientes que generalmente se tienen en la despensa. Esta última siempre será la mejor alternativa porque son altamente nutritivas, más económicas y se pueden preparar desde la comodidad del hogar.

En acción

En la web Mejor con Salud comparte que además de una buena alimentación y una rutina de cuidado capilar, también se puede aplicar tratamientos caseros que ayuden a lucir un cabello brillante y sedoso. Entre las opciones a considerar se encuentran mascarillas de huevo, mascarillas de plátano y aguacate, o mascarilla de mayonesa y aceite de oliva.

Además, puedes preparar una mascarilla con dos cucharadas de azúcar, agua y el acondicionador o baño de crema que utilizas de manera habitual. Para prepararla, coloca en una olla el azúcar y el agua, lleva a fuego medio y sin dejar de remover hasta conseguir una especie de almíbar no un caramelo. Retira del fuego, pasa a un recipiente de vidrio y agrega el acondicionador y remueve hasta integrar todo. Una vez listo, aplica en el cabello húmedo después del champú, deja actuar entre 15 y 25 minutos, y enjuaga con abundante agua. La recomendación es aplicarla una vez a la semana para conseguir los mejores resultados.

