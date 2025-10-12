Con este paso a paso obtendrás el mejor pollo agridulce: lleva el restaurante chino a tu casa

Suscríbete a nuestros canales

El pollo agridulce es una receta que solemos comer fuera de casa, generalmente cuando visitamos restaurantes de comida asiática, pero con esta receta que te damos hoy, podrás elaborarlo tu mismo sin salir de casa.

Además de sabroso, el pollo agridulce nos aporta vitaminas A, C, D, B6, B12, Calcio, Hierro y Magnesio.

Pollo agridulce

Ingredientes para 2 personas

300 g de pechuga de pollo.

125 g de pimentón (rojo, verde y/o amarillo).

120 g de piña.

100 g de cebolla.

1 trocito de jengibre.

Un diente de ajo.

Salsa de soja.

Sal y pimienta al gusto.

Tempura

2 tazas de fécula de maíz.

1 huevo.

Agua.

Salsa agridulce

150 ml de agua.

60 g de salsa de tomate.

Vinagre de arroz, 2 cucharadas.

Salsa de soja, 2 cucharadas.

Azúcar morena, 2 cucharadas.

Sal y pimienta al gusto.

Foto: Freepik

Preparaciones

Pollo

- Pica las pechugas de pollo en tiras largas y salpimienta al gusto.

- Pasa las tiras por la tempura y fríe en abundante aceite. Reserva en papel absorbente.

Vegetales

- Sofríe a fuego medio el ajo y el jengibre picados en trozos muy pequeños.

- Mezcla al sofrito la cebolla, la piña y el pimentón picados en trozos grandes, y saltea hasta que la cebolla se torne transparente.

- Agrega la piña picada y saltea unos minutos más. Reserva.

Tempura

- Mezcla bien la fécula de maíz con el huevo hasta que se integren bien.

- Agrega una pizca de sal, pimienta (y agua de ser necesario), y une hasta obtener una mezcla homogénea y un poco espesa.

Salsa agridulce

- Une el agua, la salsa de tomate, la salsa de soja, el vinagre, el azúcar y la sal, y pon a hervir por unos minutos.

- Al reducir un poco, añade los vegetales salteados y el pollo empanizado.

- Deja hervir nuevamente otros minutos más. Tendrás una salsa un poco espesa. Reserva.

Une todas las preparaciones y disfruta de un delicioso pollo agridulce.

¡Buen provecho!

