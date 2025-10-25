Dale un giro al tradicional Wellington: reconocida chef española da los pasos para una preparación más delicada

Suscríbete a nuestros canales

Consumir salmón, o cualquier pescado azul, es una de las mejores formas que tiene nuestro organismo de obtener omega 3. Para aquellas personas que no consumen carne, o simplemente quieren variar la tradicional receta del Wellington de carne, hoy les presentamos una versión de la receta.

Se trata de un deliciosos salmón Wellington con espinacas al horno, cuya elaboración no tiene complicaciones y pude ser elaborada hasta por los más amateurs en la cocina.

Acompañar el salmón con espinacas nos aportará vitaminas K, A, C, B2 y Ácido fólico, magnesio, manganeso y hierro

Salmón Wellington

Ingredientes para 6 personas

500 g de salmón.

1 lámina de hojaldre.

400 g de espinacas frescas.

Una cebolla.

200 g de bechamel.

Huevo, 1.

Aceite de oliva.

Sal.

Pimienta negra.

Foto: westgold.com

Preparación

- Una vez pelada la cebolla, pícala en finas tiras, llamadas brunoise.

- Retira las hojas del tallo de las espinacas y pica finamente.

- Calienta un poco de aceite de oliva y añade las cebollas para sofreírlas a fuego suave hasta que se tornen transparentes.

- Incorpora las espinacas y sigue rehogando por 2 minutos más.

- Cuela todo y reserva.

- Extiende la lámina de hojaldre sobre un papel parafinado.

- Coloca el salmón salpimentado sobre el hojaldre, procurando que quede en un extremo del mismo.

- Encima del trozo de salmón esparce el salteado de espinacas.

- Cubre con la salsa bechamel y dobla el hojaldre hacia la parte central en forma de rollo.

- Cierra los laterales y presiona los bordes para que quede cerrado.

- Puedes hacer algún tipo de patrón en la parte superior del rollo del hojaldre, con la ayuda de un tenedor o láminas de hojaldre. De esta manera tu Wellington te quedará con un decorado en relieve.

- Bate el huevo y pinta la masa con él.

- Hornea a 180º C por unos 30 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado al gusto.

- Sirve tu Wellington de salmón caliente acompañado de una ensalada primavera con mango.

¡Buen provecho!

