De sabor exquisito, sutil y delicado: aprende a preparar huevos encapotados en estos sencillos pasos

Por años, el consumo de huevos se limitó a una determinada cantidad a la semana e incluso se eliminó de la dieta, por el temor a una subida de los niveles de colesterol en sangre, y esto es gracias a que este alimento posee un alto contenido en colesterol.

No obstante, esto no es cierto, la razón de que los niveles de colesterol se vean elevados es gracias a los otros alimentos con los que se acompañan los huevos como, por ejemplo, el tocino, la salchicha y el jamón, explican los expertos de la Fundación Cardiológica Argentina.

¿Cómo preparar los huevos?

Muchas son las opciones de consumir este alimento sin poner en riesgo la salud y aprovechar su contenido de vitamina A, D, E, B12, hierro, selenio y ácido fólico.

Una alternativa que quizás no es tan común, pero que una vez los prueban todos los aman, son los huevos encapotados.Te compartimos la receta publicada en la web Hola.

Para elaborarlos necesitas:

- Huevos

- Bechamel espesa

- Pan rallado

- Aceite de oliva para freír

Preparación

1. Preparar una bechamel cremosa y con cierta consistencia.

2. Cocinar los huevos durante 6 minutos, enfriar y pelar.

3. Preparar unos trozos de papel film y colocar en pequeños boles.

4. Añadir bechamel y colocar el huevo cocido encima para cubrirlo con un poco más de bechamel.

5. Envolver bien y hacer una especie de saquitos. Cerrar con un nudo y dejar enfriar durante 1 hora en la nevera.

6. Sacar de la nevera, quitar el papel, pasar por huevo batido y pan rallado, y freír en aceite caliente hasta dorar.

7. Sacar y colocar sobre papel absorbente para eliminar excesos y servir.

