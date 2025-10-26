Disfruta con los pequeños de casa de estas divertidas recetas: especiales para Halloween

Suscríbete a nuestros canales

Falta poco para el día de Halloween, y ese día se puede disfrutar no solo con disfraces, sino que la gastronomía también juega su papel.

Cuando hay niños en casa te alentamos a preparar estas dos escalofriantes y divertidas recetas para que los más pequeños de casa disfruten un día completo de sustos y disfraces.

No solo serán divertidas y originales, sino que están cargadas de sabor.

Recetas de Halloween

Galletas araña

Ingredientes para 7 personas

125 gramos de mantequilla fría.

250 gramos de harina.

1 pizca de sal.

1 huevo.

70 gramos de azúcar.

10 gramos de extracto de vainilla.

14 bombones de chocolate redondos.

20 ojo de azúcar.

Preparación

- Coloca la mantequilla fría y el azúcar en el procesador de alimentos y tritura muy bien.

Agrega el huevo y sigue batiendo para incorporar.

- Incorpora el extracto de vainilla, la mitad de la harina con la sal (previamente tamizada) y remueve.

- Une la masa con el resto de la harina y la sal y mezcla amasando con las manos hasta obtener una masa homogénea.

- Lleva a la nevera por 30 minutos cubierta con papel film.

- Transcurrido el tiempo, pica la masa pro la mitad y haz un rollito grueso.

- Corta en 7 pedazos iguales cada mitad.

- Aplasta cada porción para crear las galletas, y realiza un pequeño hundimiento en el centro con la ayuda de un bombón. Allí irá el cuerpo de la araña.

- Coloca las galletas en una fuente con papel encerado y hornea a 180º por 10 minutos.

- Vuelve a marcar la hendidura en cada galleta con la ayuda de una cuchara y hornea por 10 minutos más.

- Funde el chocolate y coloca un poco en el centro de cada galleta Esto te servirá como pegante para los bombones.

- Coloca encima un bombón en cada galleta para formar el cuerpo de la araña

- Coloca un par de puntos de chocolate fundido en la parte trasera de los bombones y pega los ojos de azúcar.

- Con un palillo dibuja las patitas de la araña en los laterales de la galleta.

Salchichas momias

Ingredientes para 4 personas

4 salchichas.

125 g de hojaldre.

4 lonjas de tocineta.

75 gramos de queso rallado

8 ojos de azúcar.

Preparación

- Corta el hojaldre en final tiras largas.

- Abre las chichas con un corte horizontal, sin llegar a atravesarlas por completo.

- Rellena cada salchicha con el queso rallado.

- Envuelve las salchichas con las lonjas de tocineta cruda.

- Cubre las salchichas con las tiras de hojaldre dejando un espacio en uno de los extremos para simular la cara.

- Hornea las salchichas a 180º por 20 minutos.

- Retira y coloca en el espacio sin hojaldre los ojos de azúcar.

¡Buen y aterrador provecho!

