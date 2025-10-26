Disfruta con los pequeños de casa de estas divertidas recetas: especiales para Halloween

Falta poco para el día de Halloween, y ese día se puede disfrutar no solo con disfraces, sino que la gastronomía también juega su papel.
Cuando hay niños en casa te alentamos a preparar estas dos escalofriantes y divertidas recetas para que los más pequeños de casa disfruten un día completo de sustos y disfraces.
No solo serán divertidas y originales, sino que están cargadas de sabor.
Recetas de Halloween
Galletas araña
Ingredientes para 7 personas
125 gramos de mantequilla fría.
250 gramos de harina.
1 pizca de sal.
1 huevo.
70 gramos de azúcar.
10 gramos de extracto de vainilla.
14 bombones de chocolate redondos.
20 ojo de azúcar.
Preparación
- Coloca la mantequilla fría y el azúcar en el procesador de alimentos y tritura muy bien.
Agrega el huevo y sigue batiendo para incorporar.
- Incorpora el extracto de vainilla, la mitad de la harina con la sal (previamente tamizada) y remueve.
- Une la masa con el resto de la harina y la sal y mezcla amasando con las manos hasta obtener una masa homogénea.
- Lleva a la nevera por 30 minutos cubierta con papel film.
- Transcurrido el tiempo, pica la masa pro la mitad y haz un rollito grueso.
- Corta en 7 pedazos iguales cada mitad.
- Aplasta cada porción para crear las galletas, y realiza un pequeño hundimiento en el centro con la ayuda de un bombón. Allí irá el cuerpo de la araña.
- Coloca las galletas en una fuente con papel encerado y hornea a 180º por 10 minutos.
- Vuelve a marcar la hendidura en cada galleta con la ayuda de una cuchara y hornea por 10 minutos más.
- Funde el chocolate y coloca un poco en el centro de cada galleta Esto te servirá como pegante para los bombones.
- Coloca encima un bombón en cada galleta para formar el cuerpo de la araña
- Coloca un par de puntos de chocolate fundido en la parte trasera de los bombones y pega los ojos de azúcar.
- Con un palillo dibuja las patitas de la araña en los laterales de la galleta.
Salchichas momias
Ingredientes para 4 personas
4 salchichas.
125 g de hojaldre.
4 lonjas de tocineta.
75 gramos de queso rallado
8 ojos de azúcar.
Preparación
- Corta el hojaldre en final tiras largas.
- Abre las chichas con un corte horizontal, sin llegar a atravesarlas por completo.
- Rellena cada salchicha con el queso rallado.
- Envuelve las salchichas con las lonjas de tocineta cruda.
- Cubre las salchichas con las tiras de hojaldre dejando un espacio en uno de los extremos para simular la cara.
- Hornea las salchichas a 180º por 20 minutos.
- Retira y coloca en el espacio sin hojaldre los ojos de azúcar.
¡Buen y aterrador provecho!
