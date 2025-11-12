El secreto de los grandes hoteles internacionales: así logran mantener sus colchones limpios y con agradable aroma

Suscríbete a nuestros canales

Mantener los colchones limpios y con agradable aroma es fundamental para garantizar la vida útil de este elemento esencial en el hogar.

Generalmente, éstos acumulan infinidad de bacterias, polvo y ácaros, además de las manchas de sudor y hasta de orina en algunos casos. Para evitar que todo ello provoque daños a la salud, es fundamental mantener una correcta higiene.

¿Cómo mantener los colchones limpios?

Desde la web de El Mueble se recomienda limpiar el colchón cada seis meses, y para hacerlo, mezcla medio litro de agua fría y tres cucharadas de detergente líquido, humedece una esponja y en la zona donde se encuentran las manchas, frota con movimientos circulares hasta que veas que la mancha desaparece. Luego pasa una esponja limpia y seca para retirar la mezcla y secar. Si queda húmedo, usa un secador de cabello en la zona para que seque más rápido.

Es clave evitar mojar mucho el colchón porque puede manchar aún más el colchón e incluso adquirir mal olor si no se seca correctamente.

Otras recomendaciones son, cambiar las sábanas todas las semanas, ventilar la habitación al menos 5 minutos diarios y utilizar un buen protector de colchón.

Una alternativa que se ha venido popularizando en las redes sociales, es el método que según, utilizan los grandes hoteles internacionales. Este método consiste en mezclar agua, jabón líquido, agua oxigenada y suavizante de ropa. Una vez se integran todos los ingredientes se humedece un paño limpio y frotas el colchón, puedes ayudarte envolviendo la plancha con el paño, y realizar los movimientos como si estuvieras planchando el colchón, tal como de muestra en el video que te compartimos de TikTok.

Con esta mezcla no solo limpias los colchones, también combates los malos olores y aporta un agradable aroma.

