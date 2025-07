Horóscopo del 13 de julio: Recuerda no ser demasiado exigente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor. Seguramente hoy vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja en alguna noche o velada amorosa y podrás disfrutar de las mieles de los placeres de la vida. Debes aprovechar planificar para disfrutar de esta energía positiva. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.

TAURO: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estás bajo las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opciones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar, que expresar tu sentir.

GÉMINIS: Te encuentras bajo las influencias positivas de un trígono con la Luna. Esta energía te ayuda a equilibrar tus emociones y manifestar más sosiego, tranquilidad y paz interior. Hay que relajarse lo más que se pueda para avanzar unidos con Dios. Debes recuperar el camino que te corresponde que está lleno de prosperidad. Es hora de restablecer el orden y levantase para seguir creciendo y evolucionando.

CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

LEO: Hoy disfrutas de un hermoso sextil con Venus, lo que abre las puertas a una etapa de armonía en el amor. Las energías fluyen con naturalidad, favoreciendo el entendimiento y el crecimiento en pareja. Es un momento ideal para llegar a acuerdos importantes y construir una relación sólida, con proyecciones muy positivas hacia el futuro. Recuerda no ser demasiado exigente; permite que las cosas fluyan con suavidad.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora, tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios por permitirte la vida. Has vivido momentos muy difíciles y ahora es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio. Se te brinda la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor y para que estés en el camino del señor.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

SAGITARIO: Existe una oposición negativa con el planeta Venus. Debes tener mucho cuidado e impedir una ruptura amorosa definitiva. Las situaciones se pueden complicar y hay que evitar la pérdida del control. Pase lo que pase, debes evadir la violencia y buscar la manera de llegar a ciertos acuerdos que garanticen tu paz emocional. Seguramente vivirás momentos difíciles y después que pase esta crisis acordarás buscar ayuda para sanar tus heridas.

CAPRICORNIO: Este es el momento perfecto para avanzar con determinación y desbloquear todo aquello que había quedado en pausa. Estás recibiendo un impulso poderoso gracias a un excelente trígono con Marte que te brinda energía, coraje y dirección. No desaproveches esta apertura, es una oportunidad clave para dar pasos firmes hacia tus metas. Mantén el enfoque y actúa con claridad, para evitar complicaciones más adelante.

ACUARIO: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

PISCIS: En este momento atraviesas una cuadratura desafiante con Venus, lo que podría generar tensiones en el ámbito afectivo. Es posible que surjan desacuerdos o malentendidos con tu pareja, no es recomendable entrar en discusiones. Lo más sabio es mantener la calma y darte un espacio para reflexionar. Evitar el conflicto puede prevenir consecuencias innecesarias. Más adelante, con mayor claridad, será posible retomar el diálogo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin