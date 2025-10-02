Horóscopo del 2 octubre: visualízate a futuro y se concretará

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activado un sextil positivo con la Luna. Ahora, se puede solventar cualquier situación y problema emocional que tengas en estos momentos. La Luna, te da confianza para seguir con tus actividades y así avanzar con fuerza de voluntad. Debes cambiar algunos elementos tóxicos en tu vida y transformar algunos hábitos. Cada vez que elevas tu consciencia, veras errores para evolucionar.

TAURO: El Nodo Norte, se manifiesta en tu vida y busca la manera de indicarte un nuevo rumbo más seguro, para que puedas pisar firme y evites errores en tu sendero de luz. El Universo, te indica que deberías de tener un nuevo plan de vida, para ser desarrollado en los próximos años. Tomate un tiempo para ti y busca la manera de visualizarte en el futuro. Dios te ayuda a realizar estos cambios, pero debes de aprovechar esas buenas energías.

GÉMINIS: La Luna, te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial, que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora, entras en un proceso de grandes beneficios emocionales, que te llevaran a realizar excelentes acciones y resultados.

CÁNCER: Tienes un sextil positivo con Venus. Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos, con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir, para que la experiencia sea más positiva.

LEO: La Luna, se encuentra opuesta a tu signo astrológico. Tus estados emocionales están en colapso y es posible que tengas que drenar y si tienes ganas de llorar, sería bueno hacerlo. Es muy importante, soltar esas energías para no reprimirlas y así evitar problemas de salud física. Debes hacer los ajustes para sentirte mejor y poder avanzar en la vida. Puedes pedir ayuda para solucionar en terapia esas dificultades.

VIRGO: No estás seguro de lo que haces. Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes de ejecutar. Ya el Universo, te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación, es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Tienen en estos momentos un trígono positivo con la Luna, que te permite equilibrarte a nivel emocional y darte fuerza para seguir adelante, creciendo y ayudando a tus familiares más queridos en sus procesos evolutivos. Cuando estas en armonía y calma, todo se hace más fácil y comienza a fluir mejor las energías, abriendo oportunidades concretas de progreso y bienestar. Dale gracias a Dios, por permitir estos avances.

ESCORPIO: Se siente una fuerte energía positiva, que te permite elevar tu nivel y así puedas seguir avanzando. El planeta Marte, te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno, tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante, es admitir algunas de esas fallas, para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida, te apoya y quiere mejores momentos para ti.

CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos, que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender de que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Ahora te encuentras bajo las influencias positivas de la Luna y se te permite conectar con el crecimiento interno a nivel espiritual. Sería muy interesante leer algún libro importante de desarrollo personal. Podrías hacer una pequeña oración y conectarte con el mundo de lo divino y espiritual. A través de la música se puede lograr una elevación irracional efectiva que permita un grado de estasis.

PISCIS: Siguen los cambios el Nodo Norte, pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo siguen en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios, te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú, quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube