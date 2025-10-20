Alisa tu cabello sin utilizar plancha ni secador: aprende a preparar esta mascarilla natural a base de aguacate

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cual se encrespa el cabello, ya que, la cutícula capilar se irrita y de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas desde la raíz hasta las puntas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, los cambios climáticos, especialmente la humedad también genera encrespamiento del cabello.

Por lo tanto, en la actualidad hay múltiples productos comerciales que alisan e hidratan a profundidad el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aguacate en combinación con el aceite de oliva y miel contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello, al tiempo que lo alisan.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

Medio aguacate sin concha.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el aguacate y la miel en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aceite de oliva a la mezcla, une todo hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe repetir el proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones es indispensable que la persona establezca hábitos de autocuidado con los productos acorde que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

