Beber agua no es un hábito tan sencillo o “automático”: aprende los momentos clave para ingerir este líquido

Suscríbete a nuestros canales

Beber agua es un hábito esencial para mantenernos sanos, pues ayuda a estar hidratados, pero también a limpiar el organismo y eliminar las toxinas.

La Fundación Aquae señala que el agua permite que el organismo realice la mayor parte de sus funciones vitales. También refiere que “tres cuartas partes del cerebro y el corazón se componen de agua, más del 80% de los pulmones y más del 92% de la sangre es agua. El agua transporta nutrientes y oxigeno a todas las células de nuestro cuerpo y actúa como amortiguador de nuestros órganos ya que están rodeados de agua”.

Es decir, beber agua es esencial para la salud y bienestar, pues este líquido es un nutriente esencial para la vida, destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuáles son los beneficios de beber agua?

Los expertos de la Clínica Mayo indican que el cuerpo depende del agua para funcionar correctamente y sobrevivir.

Su consumo de manera adecuada ayuda a mantenerse hidratado, regula la temperatura corporal, elimina los desechos y toxinas, previene el estreñimiento, hidrata la piel, alivia el estrés y la fatiga, mantiene la presión arterial, y reduce los trastornos del sueño. También previene enfermedades cardiovasculares, cálculos renales, calambres musculares y dolores de cabeza, comparte la web Bupa Salud.

Freepik

¿Cuánta agua debo beber?

No hay una fórmula única, eso depende de las necesidades de tu cuerpo, por lo que debes prestarle atención y no hacerlo en modo “automático”. Existen momentos claves para ingerir este líquido para que el cuerpo funcione correctamente y evitar poner en riesgo la salud.

Entre las señales que te indican que necesitas tomar agua se encuentran: boca seca, sed, orina oscura, fatiga, dolor de cabeza, calambres musculares, piel seca, bajo rendimientos, problemas de concentración.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube