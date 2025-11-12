Desinflama los pies con este ungüento casero a base de una planta analgésica y antinflamatoria: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La retención de líquidos es una de las causas más comunes por la cual se inflaman los pies, ya que, no circula la sangre correctamente por los tejidos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, el sobrepeso y la inactividad física también genera inflamación en los pies, dado que, los sistemas del organismo no funcionan correctamente.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para desinflamar los pies, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el ungüento a base de árnica, una planta antinflamatoria y analgésica.

Guía para preparar el ungüento

Ingredientes

2 hojas de árnica.

1 cucharada de canela.

1 cucharada de jengibre.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Tritura las hojas de árnica y viértalas en un recipiente.

Agrega el aceite de coco al recipiente y mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la canela y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

Agrega el jengibre y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo.

Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el ungüento?

Se sugiere que la persona aplique el ungüento una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con una toalla humedad.

Asimismo, es propicio acotar que la persona debe ejecutar el proceso antes mencionado mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la tensión muscular.

Cabe destacar, que si la inflamación es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe implementar para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la inflamación de los pies la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

