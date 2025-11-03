Entérate de cuál es la infusión natural que calma los nervios y combate los ataques de pánico: esta es la cantidad que debes ingerir al día

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más comunes por la cual aparecen los ataques de pánico, ya que, el sistema nervioso colapsa por completo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el sistema cerebral, el mismo controla todo el organismo.

De acuerdo a la información reseñada por Medline plus, la alimentación también genera alteraciones en los sistemas del organismo, por ello, se sugiere que la persona implemente una dieta saludable y balanceada.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece un amplio abanico de tratamientos para combatir los ataques de pánico, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té de valeriana contiene propiedades relajantes que calman los nervios, según la información ofrecida por la Clínica Mayo.

¿Cómo debes ingerir la infusión de valeriana?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de valeriana sin azúcar luego del desayuno, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema nervioso.

A su vez, es propicio acotar que si los ataques de pánico o ansiedad son constantes lo más apropiado es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la alteración del sistema nervioso la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar exponerse a situaciones alteren todos los sistemas del organismo.

