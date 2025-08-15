La Universidad de Yale prende las alarmas: estas son las actividades que haces antes de dormir que te impiden conciliar un sueño apacible durante la noche

Suscríbete a nuestros canales

Antes de dormir, muchas personas acostumbran a mantener una rutina que le ayude a conciliar el sueño y evitar el insomnio. No obstante, no siempre es posible, e incluso, pueden hacerse algunas actividades que sin pensarlo pueden ser contraproducentes, y no solo impedir que se logre dormir, sino también tener un descanso reparador.

¿Qué hacer antes de dormir?

Expertos de la Clínica Mayo comparte que nadie debe estar condenado a moverse y dar vueltas en la cama cada noche, por lo que aconseja establecer un horario de sueño o incorporar actividad física en la rutina diaria para lograr dormir mejor.

Es decir, adoptar hábitos que fomenten un mejor sueño es posible y la recomendación es comenzar por seguir un horario de sueño, cuidar la alimentación, crear un ambiente de descanso, limitar las siestas diurnas, realizar actividad física diario, y controlar las preocupaciones.

De igual manera, según expertos en sueño de Yale, es esencial evitar algunas actividades diarias, porque sin quererlo, podrían afectar negativamente el sueño.

Habla la ciencia

La Universidad de Yale ha publicado estudios e informes sobre los hábitos cotidianos que afectan negativamente el sueño y la salud cerebral. La investigación se centra en la relación entre los hábitos de sueño y las consecuencias a largo plazo, como el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y los efectos en la salud mental.

“El sueño está relacionado con casi todas las funciones corporales, desde lo bien que nuestro cuerpo combate las infecciones hasta lo bien que pensamos, por lo que descansar bien cada noche es importante”, refiere Yale Medicine.

El Dr. Andrew Zinchuk, especialista en neumología, cuidados intensivos y medicina del sueño de Yale Medicine explica que “Sabemos que las personas con falta de sueño tardan más en tomar decisiones, y esas decisiones tienden a ser incorrectas”.

Además, la falta de sueño afecta las emociones, nos hace más irritables y sentirnos cansados, y esto puede conducir a la ansiedad y depresión, añade Zinchuk, por lo que es clave realizar actividades como, usar dispositivos electrónicos, consumir cafeína o alcohol cerca de la hora de acostarse, realizar ejercicios intensos justo antes de dormir, acostarse con hambre o ingerir comidas copiosas antes de dormir.

Freepik

