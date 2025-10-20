Los secretos de la menopausia: expertos revelan síntomas insospechados de este momento natural de la vida de una mujer

Suscríbete a nuestros canales

La menopausia es un proceso natural que enfrenta la mujer y consiste en la interrupción definitiva de la menstruación. Generalmente ocurre entre los 45 y 55 años y se diagnostica después de 12 meses consecutivos sin período.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la menopausia viene causada por la pérdida de la función folicular de los ovarios y la disminución de los niveles de estrógeno en la sangre”. Esta transición ocurre de manera gradual y suele comenzar con cambios en el ciclo menstrual, hasta un año después del último periodo menstrual.

¿A qué edad se presenta la menopausia?

Tal como indicamos, este proceso ocurre de manera natural entre los 45 y los 55 años, sin embargo, algunas mujeres experimentan la menopausia a edades más tempranas (antes de los 40 años). A esto se le denomina menopausia prematura y puede deberse a una serie de anomalías cromosómicas, a trastornos autoinmunitarios o a otras causas desconocidas, según datos de la OMS.

Además, la menopausia también puede ser consecuencia de procedimientos quirúrgicos que conlleven a la extirpación de ambos ovarios o de procedimientos médicos que detengan la función ovárica.

Cambios asociados a ella

Generalmente entre los síntomas más comunes se encuentran sofocones y sudores nocturnos, cambios de humor, flujo del ciclo menstrual y sequedad vaginal. No obstante, existen otros síntomas que afectan (https://www.dexeus.com/midlife/sintomas-raros-menopausia/ ) tanto y de los que ni siquiera se habla como, el insomnio, dificultad para concentrarse y recordar cosas, dolores musculares y articulares, hinchazón abdominal, mareos, aumento de la urgencia de orinar, infecciones de vejiga, gases estomacales, olores extraños y sensación de que animales caminan por su cuerpo.

