Médico devela los hábitos diarios que afectan tu salud: parecen inofensivos, pero te dañan en silencio

Algunos hábitos pueden afectar la salud, y lo preocupante es que muchas veces las personas ni lo saben o no le dan la importancia que amerita.

Expertos señalan que el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son algunos de esos hábitos que se adoptan a la ligera y éstos atentan contra la salud y bienestar.

¿Pueden los hábitos atentar contra la salud?

La respuesta es un sí rotundo, y es que muchas acciones que se hacen diariamente aumentan la probabilidad de que se desarrollen enfermedades. La inactividad, la mala alimentación, los trasnochos y fumar, por ejemplo, aumenta el riesgo de problemas de salud física y mental.

Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay compartió datos de una encuesta realizada en el año 2022 y en la que se señalan el bajo consumo de frutas y verduras, consumo de alcohol, comportamiento sedentario, poca actividad física, consumo de tabaco y exceso de sal, como los hábitos que están enfermando a la población.

Por su parte, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que algunos hábitos atentan directamente contra la salud y pueden causar graves enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, problemas cardiovasculares y otros problemas de salud.

Habla el experto

Mario Alonso Puig, médico cirujano especializado en cirugía general y del aparato digestivo, conferencista y escritor, compartió con la redacción de la web de Hola que existen cinco gestos que dañan la salud sin que apenas nos demos cuenta.

Para el experto, los pequeños hábitos del día a día son los que más impacto generan en el bienestar. Es decir, gestos cotidianos que se realizan casi de forma automática y que, sin ser conscientes, deterioran la salud y calidad de vida. Entre estos se encuentran, las dietas altas en azúcar, la falta de fibra, la falta de ejercicio físico, la mala postura y la falta de sueño.

En tal sentido, es clave tomar conciencia y empezar a introducir cambios en las rutinas. El experto está convencido que “cada día es una oportunidad para cambiar el rumbo, para movernos un poco más, para elegir mejor lo que comemos y para darle al descanso el valor que merece”.

