Optimiza el funcionamiento del sistema digestivo con este jugo détox que limpia el intestino en un "tris"

El alto consumo de alimentos grasosos o carbohidratos es perjudicial para el sistema digestivo, ya que, no permite que cumpla su proceso correctamente debido a la acumulación de sustancias que hay en el organismo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada por el National Institute of Diabetes, tragar aire mientras la persona mastica la comida también es dañino para el estómago.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para desintoxicar el sistema digestivo y optimizar el funcionamiento del mismo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo a base de plátano, piña, jengibre y pepino, ingredientes con alto contenido de antioxidantes, vitaminas y propiedades antinflamatorias.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el sistema digestivo.

Cabe destacar, que si el sistema digestivo falla constantemente lo más idóneo es que la personas asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar daños en el sistema digestivo la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

