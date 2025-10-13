¿Son efectivas las medias de compresión para las varices?: Esto dicen expertos de la Clínica Mayo de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El uso de medias de compresión para las varices, aunque es una práctica común, no todas las personas tienen el conocimiento de su función ni efectividad; ni cuentan con la posibilidad de acceder a ellas.

Si sufres de venas varicosas, no eres la única se estima que 1 de cada 3 personas es diagnosticada con algún tipo de enfermedad venosa durante su vida.

Un tratamiento para estas molestias además del descanso, consiste en el uso de medias de compresión, consulta con tu médico de confianza y no sigas pasando dolor.

¿Sirven las medias de compresión para las varices?

Estas medias ayudan a mejorar la circulación en las venas de las piernas. ¿Cómo es esto posible? Aprietan suavemente las extremidades para que la sangre circule hacia arriba y con ello ayuda prevenir la hinchazón de las piernas y en menor medida, los coágulos de sangre, refieren expertos de MedlinePlus.

Su uso ayuda a aliviar el dolor y la sensación de pesadez en las piernas, la hinchazón en las piernas, prevenir la formación de coágulos de sangre.

Vale acotar que, existen varios tipos, por lo que debe buscar ayuda de un profesional para que le indique las apropiadas para usted. Dichas medias se pueden comprar en la mayoría de las farmacias y tiendas de suministros médicos.

¿Método seguro?

Los expertos de la Clínica Mayo señalan que a menudo, el uso de medias de compresión todo el día es el primer método que se intenta para tratar las varices. “Las medias aprietan las piernas, lo que ayuda a las venas y a los músculos de las piernas a mover la sangre. La compresión varía según el tipo y la marca”.

En otras palabras, éstas son una herramienta útil y efectiva para el manejo de los síntomas y la prevención de complicaciones, especialmente si se usan de manera continua. Además, si se usa en conjunto con otros tratamientos, se puede retrasar la progresión de las varices.

