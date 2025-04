La divertida confusión de la hija de Camilo: ¡Ama sus canciones, pero no lo reconoce como el cantante!

Suscríbete a nuestros canales

Camilo cuenta que su hija es su fan número 1 pero hay un pequeño problemita y es que no reconoce que su papá es el intérprete de sus canciones favoritas

Camilo Echeverry comentó una tierna anécdota con su bebé Indigo, en unas declaraciones ofrecidas para los Billboard CO y es que, resulta que la mini-Echeverry, tiene un gusto musical muy definido, le encanta pedirle a la IA que le reproduzca canciones de Camilo, el único "problemita" es que la niña no conecta que su cantante favorito es su mismo papá.

Según el propio Camilo, la situación en casa es de lo más cómica. Porque el busca cantarle en vivo con todo su amor y la reacción de la pequeña Índigo es: "no, no, no... Camilo", como si su papá fuera un impostor musical.

Pero la cosa no termina ahí y es que, la pequeña Índigo prefiere recurrir a la tecnología para escuchar a su ídolo, Camilo nos cuenta que la nena se acerca al parlante inteligente de la casa y, con su vocecita angelical, le ordena: "pon Camilo". Y cuando empieza a sonar la música, se llena de felicidad mientras fice: "¡Esto es lo que yo quería!".

Recordemos que Camilo escribió una canción junto a Evaluna titulada con el nombre de su hija la cual fue lanzada para anunciar a los fans que estaban en la dulce espera. Sin duda, Índigo ya tiene un gusto musical impecable y un papá que se derrite por ella.

