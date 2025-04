Las secuelas de un bypass gástrico comprometen el embarazo de "La Musu": "Todo empezó con contracciones"

Suscríbete a nuestros canales

La influencer venezolana Amanda Salazar, conocida por todos como La Musu, sorprendió a sus seguidores tras publicar en su cuenta de Instagram dos reels en los que comenta los graves riesgos que está pasando en su embarazo, tras haber sido operada con un bypass.

Amanda relató una experiencia que comenzó como una visita a emergencias y terminó en una pesadilla médica. “Todo empezó con contracciones cada hora mientras mi esposo estaba por tomar un vuelo… fue un caos total”, contó y dijo que ella pensaba que iba a dar a luz, pero terminó siendo una infección urinaria combinada con una hemoglobina peligrosamente baja, efectos colaterales de un bypass gástrico que se realizó hace más de una década.

El lunes “La doctora me dijo: con esa hemoglobina no puedes dar a luz, y si no te cuidas, puedes sufrir un paro cardíaco”, confesó, al revelar que sus niveles bajaron drásticamente de 7.5 a 6.8 en cuestión de horas. Sabiendo esto La Musu se fue a otro hospital para hacerse una transfusion de sangre, pero a ello se sumó la preocupante pérdida de líquido amniótico, aún así ella se fue a su casa y comenzó a sentir dolor nuevamente y fue a la la emergencia, pero aún no era el momento, pasa la semana y vuelve a ser lunes cuando ella va a hacerse un último exámen para determinar si le pueden hacer cesárea o no y aunque la bebé estaba preparada, el cuerpo de Amanda no esta en su mejor momento para soportar la intervención.

A pesar de haber vivido tres embarazos previos sin mayores complicaciones, Amanda explicó que esta vez todo fue distinto. “Yo no sabía que el bypass podía afectarme así después de tantos años. Nadie te prepara para eso. Todo colapsó”, expresó con frustración, pero también con la firme intención de alertar a otras mujeres que han pasado por la misma cirugía.

Entre mudanzas, responsabilidades laborales y presiones personales, Amanda admitió haber postergado su salud, lo que complicó aún más su situación. Sin embargo, asegura que su bebé está estable y que sigue bajo observación médica, aferrándose a la fe y al apoyo de su comunidad digital.

