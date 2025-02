Le dan con todo a Sofía Fernández por hablar de la comida de este país: "Me dicen que allá se come paloma"

Suscríbete a nuestros canales

La conocida modelo venezolana y reina de bella, Sofía Fernández, se encuentra bajo el ojo del huracán al afirmar que en Perú se come paloma.

Durante una entrevista en el podcast peruano Los Cuchosos, la Virreina Hispanoamericana 2025 confesó que tenía "curiosidad de probar paloma".

"Me dicen que allá se come paloma. Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma", afirmó la criolla ante la sorpresa del entrevistador. Cuando le explicaron que la paloma no es una carne que se consuma en el país,

Ante esto, Sofía Fernández insistió: "Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma… debe saber a pollo, me imagino".

Las declaraciones de la reina de belleza generaron muchas críticas por parte de los internautas peruanos, quienes aseguraron que la paloma no era parte de su gastronomía.

“Era la favorita y acaba de perder la corona”, “Honestamente, pienso que necesita clases de oratoria”, “Ay por Dios... quítenle el micro”, “Patética, tan bonita pero de intuición, la percibida tan falsa”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

