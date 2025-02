Chepa Candela: Gaby Espino sigue arisca con su nuevo empate

Suscríbete a nuestros canales

…¡Buenooosss días a todas, todos y “todes”!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más cotizada y leída del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino, sabroso y rico!, La manera más amena de ponerse al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en la movida artística de este país y el resto del globo terráqueo¡…

Gaby Espino

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! Arranco con el “parling” para contarles que GABY ESPINO continúa arisca para eso de ser entrevistada sobre su nuevo amorío, de quien no quiere dar mayores detalles, mucho menos su identidad, cumpliendo con lo que, supuestamente, prometió días atrás cuando dijo que no estaría dispuesta a seguir ventilando su vida sentimental ante los medios, porque de ahora en adelante -Dicen que dijo- quiere conservar la privacidad de todo lo que tenga que ver con sus intimidades, porque eso de andar botando pa la calle lo que hace en la cama y con quien lo hace, es una mala maña que tienen muchos famosos…y después salen con su descaro a pedir respeto a su privacidad…¡Yo conozco a muchaaasss y muchooosss¡…El caso es que la diva venezolana, dizque, quiere esta vez llevar “la fiesta en paz” y disfrutarse su nueva relación sin muchos aspavientos…¡Callaíta la boca!...De ahí a que se mantenga hermética en relación a este nuevo empate que la tiene “viendo pajaritos en el aire”…¿Cuánto tiempo le durará el entusiasmo?...¡Amanecerá y veremos!...Por cierto, que uno de sus últimos ex, que no es otro que el JAIME MAYOL acaba de comprometerse en matrimonio con su novia, una tal Carolina Vale Pendás, con quien tiene más de dos años de relación sentimental, y a la que se la pidió (¡La mano, la mano!) en el Palacio da Regaleira, también conocido como Quinta da Regaleira, ubicado en pleno centro histórico de Sintra, en las cercanías de Lisboa, allá en los predios de Portugal…El animador puertorriqueño, de 45 años de edad, cuya relación con Gabi Espino duró ¡“lo que un suspiro en un chinchorro”¡, lo pregonó a todo gañote en todas sus cuentas de las redes sociales para que la cosa no pasara por debajo de la mesa…y obviamente para que se enterara “Raquel y todo aquel”, incluyendo a la susodicha…aunque lo que tuvieron ambos dos, no pasó de un “bochinchito”…

Camilo y Evaluna

Yyy como estamos en la semana de amor (¡Ay, qué cursi sonó eso!) CAMILO y Evaluna aprovecharon de celebrar los 5 años que llevan, pegados como la uña y el sucio, con dos “retoñitos” como fruto…Y aunque en un principio la familia de Montaner “masticaba, pero no tragaba” al cantante colombiano, finalmente decidieron calársela y en 2020 fue la gran boda…y fíjense, la pareja de marras se ve tan enamorada como cuando se conocieron…y si lo dudan lean esto: “5 años contigo @camilo. No lo puedo creer. Me siento la mujer más afortuna del mundo”, escribió Evaluna y acompañó el mensaje con un carrusel con fotos del momento en que en 2020 se dieron el ¡” Siiii quiero”!...Ahora quieren armar el fiesta para celebrar el lustro de matrimonio, este 14 de febrero Día de los Enamorados…

Sofía Hernández

Yyy sumergiéndome en “Honduras misséricas”, les bato que ¡por un pelo”! SOFÍA HERNÁNDEZ no se trae la corona de Reina Hispanoamericana 2025 que se llevó a cabo el pasado 8 de febrero en los lares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, allá, en Bolivia, en cuya final quedó de Virreina y en donde la filipina Día Maté, se alzó con la corona en la edición número 33 de este “templete” que hace mucho tiempo que perdió su importancia y en el que nuestro país ha ganado varias veces…Esta “niña, nativa de la Guaira, con 20 años de edad, es egresada de las filas del Concurso By Osmel …y anda “japi” con el lugar que obtuvo en el concurso boliviano, que les repito, ya no tiene ninguna importancia…¡¡Chaaaooo¡¡…

