Prince Julio César conversa con Ninoska Vásquez y aclara si habrá reconciliación

En una reciente entrevista para el Podcast Globovisión el diseñador y empresario Prince Julio César revelo los detalles sobre su relación con la ex Miss Ninoska Vázquez, reconoció que su vínculo "estuvo muy fracturado en su momento", pero atribuyó el conflicto a influencias externas: "creo que fue la gente que estuvo alrededor, con una maleficencia increíble".

El empresario explicó que decidió alejarse debido al entorno negativo que rodeaba a Vásquez: "a mí la gente que me genera una energía negativa no me gusta. Hubo gente alrededor de ella que no me agradaba y opté por apartarme". Sin embargo, destacó que siempre mantuvo respeto por la modelo, a quien calificó como "una mujer hermosísima y bellísima".

La sorpresa llegó hace un mes y medio, cuando Vásquez le envió un mensaje privado por Instagram.

"fue mi sorpresa encontrar en mi bandeja un mensaje de ella diciendo que quería conversar y que no debimos habernos alejado", confesó Prince. Según él, la ex miss reconoció que su carrera comenzó con el certamen y agradeció su apoyo, lo que abrió la puerta a un diálogo.

Aunque aún no se concretan planes definitivos, Prince aseguró no albergar resentimientos:

"no tengo nada personal contra ella, ni contra ninguna de mis reinas". Además, enfatizó su deseo de que Vásquez supere cualquier dificultad: "le deseo lo mejor, a ella y a todas mis reinas".

¿Qué motivó el acercamiento de Ninoska Vásquez?

Según el relato de Prince, el mensaje de Vásquez reflejó un cambio de perspectiva: "ella había entendido que no tenía sentido nuestro alejamiento y quiso arreglar la situación". El empresario celebró este gesto, aunque aclaró que cualquier reconciliación dependerá de conversaciones futuras.

Más allá de los rumores, Prince insistió en que su postura siempre ha sido clara: "con toda responsabilidad, me aparté por el bien de ambos". Incluso reveló que elevó una plegaria por ella: "agarré mi vela y dije: 'Dios mío, saque a esa muchacha de todos esos problemas en que esté'", confesó, destacando su devoción por la Virgen de Guadalupe.

Sobre el futuro, el líder de Reinas y Reyes de Venezuela se mostró optimista, pero cauteloso. "sabía que nos sentaríamos a hablar algún día", admitió, sin confirmar si el reencuentro ya ocurrió. Lo único seguro, reiteró, es que no hay espacio para rencores: "mi prioridad es que todas mis reinas triunfen".

El caso de Prince y Ninoska ejemplifica cómo los malentendidos y las terceras partes pueden fracturar relaciones públicas, pero también cómo el tiempo y la reflexión abren caminos hacia la paz. Por ahora, la pelota está en la cancha de Vásquez.

