Tragedia en Ohio: pitbull de la familia asesina a bebé de siete meses

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia enlutó a una familia en el estado Ohio, Estados Unidos (EEUU), tras la muerte de su bebé de siete meses causada por uno de los pitbull de la familia.

De acuerdo con la reseña del portal web Caraota Digital, los padres de la pequeña todavía no creen que este terrible siniestro les haya ocurrido.

La madre de la bebé, Mackenzie Copley, aseguró en sus redes sociales que "nunca entenderé por qué", y publicó fotografías de su pequeña, quien fue identificada como Elizah, junto sus tres perros de raza pitbull. "Estoy tan perdida y destrozada. Este era el mismo perro que estaba al lado de mi bebé todos los días", dijo la madre de la bebé.

Mientras que el padre, Kameron Turner, tampoco pudo evitar compartir su dolor en redes, "La vida no es justa. ¿Cómo puedo seguir viviendo sin ella?", escribió.

Según cuentan ambos padres, Elizah era una bebé muy alegre que siempre estaba sonriente, "El rostro de Elizah iluminaba la habitación y su risa era contagiosa", indica el obituario de la pequeña.

Cabe destacar que todavía no se ha determinado cuál de los ters caninos fue el responsable de la muerte de Elizah.

Las autoridades solo lograron precisar que fue uno de ellos y que de forma inmediata se intensificó la situación.

Aunque no revelaron más detalles, el medio The New York Post indicó que la Oficina de Control de Animales del Condado de Franklin se llevó a los tres pitbull tras la muerte de la niña y tras investigar lo sucedido decidirán que hacer con los canes.

Por su parte la Policía de Columbus, se refirió al accidente como trágico, "realmente no hay muchas palabras que pueda decir para expresar lo que siento", expresó el sargento de policía de Columbus, James Fuqua. A lo que agregó que "todos en este proceso estamos literalmente de luto como si este niño nos perteneciera, porque la mayoría de nosotros somos padres y no podemos imaginar cómo es esta escena".

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube