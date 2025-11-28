Saturno será liberador: Este proceso no volverá a repetirse, sino en aproximadamente treinta años

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 14 de febrero del venidero año, justo en el día de los enamorados, el planeta Saturno dejará atrás el signo de Piscis, tras casi tres años en los que las mentiras salieron a la luz pública, desmoronando grandes imperios políticos y económicos. La población en general disfrutó siendo testigo de cómo las caretas caían y los grandes hombres desaparecían como por arte de magia.

Para muchos, este proceso no volverá a repetirse, pues sucederá nuevamente dentro de aproximadamente treinta años. Sin embargo, los jóvenes deberán recordarlo para mantenerse atentos y reír del drama de las cúpulas al perderlo todo. En el presente, fue un tránsito excelente para renovar a diversos líderes que ya estaban frenando el avance natural de nuestros tiempos.

¿Qué esperar?

Durante este periodo, los piscianos fueron profundamente afectados, pues se sintieron estrictamente evaluados y criticados por sus actuaciones. Lo perdieron casi todo y hoy emergen con las manos vacías. A partir de los carnavales del venidero año 2026, volverán a renacer, podrán levantarse, caminar, correr y finalmente volar.

Los otros tres signos que deberían celebrar con gratitud son: Virgo, estuvo al borde de perder incluso la vida y deberá restablecer su salud física con agradecimiento a Dios Todopoderoso, quien le permitió continuar adelante. Sagitario, recibió lecciones importantes para jamás volver a despilfarrar dinero en acciones sin sentido, excesivas y carentes de propósito, evitando así la ruina y la pérdida de sus ahorros. Géminis, que movió cielo y tierra para evitar el desplome socioeconómico y realizó diversas maniobras, saliendo fortalecido para iniciar un camino de experiencia y paz interior.

Saturno siempre deja grandes enseñanzas y se asegura que lo aprendido permanezca grabado en nuestras memorias. Su objetivo, es disciplinar y fortalecer al ser humano, llevándolo a alcanzar un alto nivel de madurez, conquistado con sangre, sudor y lágrimas.

Los signos del zodiaco

ARIES

Mantendrán un estado de alerta para evitar problemas de salud. Se recomienda, visitar al médico para realizar exámenes generales necesarios y evitar una crisis complicada. Por favor, evadir acciones peligrosas, porque sería el escenario perfecto para saturno manifestarse y hacer perder el equilibrio físico.

TAURO

La presión por avanzar rápidamente se terminará. Ahora se debería consolidar todo lo alcanzado con sacrificios. Se tendrá tiempo suficiente para verificar y detectar errores para solventarlos o corregirlos. El objetivo principal es mantener el enfoque para no perder lo conquistado.

GÉMINIS

Estarán recompensados después de innumerables luchas para salir adelante. Ahora son más fuertes con excelentes experiencias. Al realizar un balance positivo, encontrarán que tienen nuevas herramientas para afrontar cualquier adversidad que pudiera presentarse en el futuro. Todos notarán su nueva visión de la vida.

CÁNCER

Serán evaluados para saber si se comportaron adecuadamente durante los últimos dos años y medios. El Universo verificará todo y si encuentra algo inadecuado, actuará según la Ley de causa y efecto. Se espera que este proceso sea llevado con calma y se exijan todos los cambios y correctivos correspondientes.

LEO

Sentirán que están apoyados para avanzar adecuadamente. Se recomienda, tener una meta estable, previamente estudiada conforme los hábitos de vida. El enfoque determinará la gloria o la pérdida de tiempo sin logro alguno. Es muy posible que existan asensos laborales y un desarrollo sostenido de la riqueza.

VIRGO

Manténganse muy pendiente de todo lo necesario para restablecer su salud física. Visitarán diversos médicos especialistas y realizarán tratamientos para mejorar rápidamente. El agradecimiento a Dios es muy importante para restablecer una nueva comunicación positiva con las alturas. Reconozcan que volvieron a nacer.

LIBRA

Seguramente permanecerán pendiente de su salud que ahora se resquebraja con facilidad. Las personas con dolencias crónicas deberán estar atentos para evitar fuertes recaídas. Se disparan todas las alertas para mantener un alto nivel de vigilia, evitando situaciones peligrosas donde la suerte brille por su ausencia.

ESCORPIO

Dejarán de recibir apoyo celestial y estarán caminando solos por el sendero de la evolución. Quedaron bien enrumbados y deberán seguir adelante avanzando con confianza para terminar de llegar a la meta. Mantenga el ritmo, atentos a cualquier variable que puedan observar en el horizonte.

SAGITARIO

Recibirán energías positivas del Universo para reconstruir sus vidas con una alta probabilidad de éxito. No se lamenten de las experiencias vividas y bendigan cada día donde absorbieron excelentes lecciones para ser una mejor persona. Se espera que no vuelvan a cometer los mismos errores.

CAPRICORNIO

Se agotarán con facilidad y deberán buscar ayuda para mantener el nivel de energía alto para cumplir con las obligaciones cotidianas. Visitar al médico es de vital importancia para realizar ajustes en la actividad física y en la alimentación. No evadan las recomendaciones profesionales para mejorar.

ACUARIO

Disfrutarán del apoyo colectivo familiar para realizar cambios significativos. Sus vidas requieren un nuevo amanecer. Establecer nuevas metas y analizar lo conquistado es un acto de honestidad para poder avanzar adecuadamente. Permítanse corregir todo lo que sea necesario para obtener otros resultados.

PISCIS

Una vez más serán liberados de toda presión social y sentirán que están regresado para recuperar su autonomía. Caminarán más livianos para acelerar el paso y mantendrán un nuevo ritmo de avance. Las metas serán rectificadas para evitar errores y estarán más despiertos con una visión madura llena de espiritualidad.

Por Arturo Acosta

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

