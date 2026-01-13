Tres rituales fáciles y rápidos que armonizan la energía del hogar: así debes realizarlos

Suscríbete a nuestros canales

Equilibrar el nivel energético que se maneja en la casa se ha convertido en un reto, principalmente para quienes tienen un estilo de vida ajetreado.

En ese sentido, limpiar todos los espacios de la misma suele ser complicado, pero no imposible. Por ende, si deseas disfrutar del confort de tu hogar lo ideal es que permanezca limpio, a fin de que las energías negativas no se estanquen en ninguno de sus espacios.

Por lo tanto, astrólogos y tarotistas han determinado algunos rituales que contribuyen a mantener un entorno armónico y pacifico en el hogar, con el objetivo de que todos los ahí habiten tengan tranquilidad durante su estadía.

1- Miel y lavanda: Es una combinación ideal, gracias a los beneficios energéticos que aportan ambos componentes. Se sugiere que apliques el líquido en todo el lugar, de adentro hacia afuera y lo dejes hasta que se seque.

2-Azúcar y pétalos de rosa: Es recomendable utilizarlo aplicarlo durante la mañana, puesto que, el efecto suele ser tardío y lo ideal es que se active en horas de la noche. Aplícalo de adentro hacia afuera.

3-Hielo, azúcar y canela: Es súper fácil y rápido de realizar. Además, los ingredientes sueles tenerlo en casa, es decir, puedes ejecutarlo a cualquier hora, siempre debes intencionarlo en función del objetivo que quieres que cumpla.

En definitiva, el resultado de los rituales anteriormente mencionados los notarás en función de la frecuencia energética que este en lugar en ese momento, por ende, puedes realizarlos las veces que consideres necesarias.

