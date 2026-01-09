Despídete de las energías negativas para siempre con estos tres rituales fáciles y rápidos de realizar

Suscríbete a nuestros canales

Hay quienes se preguntan qué pueden hacer para limpiar su astral de energías negativas, con el objetivo de elevar su frecuencia energética con el universo, lo cual es altamente beneficioso para tener fluidez en sus actividades cotidianas o superar un reto en específico.

Cabe destacar, que mantener una alta frecuencia energética se ha convertido en un reto para muchas personas, en particular para quienes se enfrentan a escenarios complejos en su cotidianidad.

Por lo tanto, han surgido rituales que ayudan a eliminar las energías negativas que puedas tener en tu vida, sin necesidad de esforzarte demasiado.

¿Cuáles son los rituales?

Sal y limón: Es una de las combinaciones más utilizadas, gracias a los efectos energéticos que produce en quien la utiliza. Lo ideal es bañarte con ese líquido, dejarlo actuar durante 10 minutos y luego retirarlo con un poquito de agua fría.

Ruda, sal y limón: Esta planta se caracteriza por ahuyentar las energías negativas rápidamente, por ende, al mezclarla con limón y sal se vuelve más poderosa. Se recomienda bañarse con el líquido, dejarlo actuar durante 5 minutos y luego retirarlo con poco con agua fría.

Limón y vinagre blanco: Ambos suelen utilizarse para erradicar las malas energías. Se sugiere aplicar el líquido desde el cuello hasta los pies, dejarlo actuar durante 10 minutos y luego retirarlo.

Cabe destacar, que los efectos de estos rituales los notarás conforme a como se encuentre tu frecuencia energética en ese momento, es decir, puedes realizarlo la cantidad de veces que consideres necesarias.

En definitiva, canalizar tu frecuencia energética es ideal si quieres sentirte tranquilo contigo mismo.

