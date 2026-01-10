Reactiva la llama de la pasión con tu pareja: estos son los tres rituales más poderosos para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades laborales cotidianas es una de las causas más frecuentes por la cual la relación de pareja suele quebrantarse, ya que, ambas partes tienen poco tiempo para hacer actividades juntos que los hagan sentir felices, por ejemplo, una cena romántica para mantener viva la llama de la pasión.

En ese sentido, las energías negativas suelen afianzarse en la relación de pareja y de no ser controladas a tiempo con los métodos correctos puede generar problemas que conlleven a la ruptura definitiva del vínculo. Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de rituales para activar la energía del amor en las parejas, a fin de armonizar el vínculo.

¿Cuáles son los baños que activan la energía del amor en las parejas?

Pétalos de rosa: Simbolizan amor y pasión, ideales para intencionar tus peticiones entorno a la relación de pareja. Se sugiere que los sumerjas en agua y luego te apliques ese baño desde la cabeza hasta los pies.

Canela: Es una de las más utilizadas para quienes desean progresar en una relación de pareja, gracias a los efectos que hacen sus componentes. Se recomienda que la mezcles con agua y luego te bañes con ese líquido.

Miel: Contiene propiedades que ayudan a elevar la frecuencia energética de la persona, en el caso del amor, endulza a quien se lo aplique, lo cual es beneficioso para que la relación fluya con armonía. Lo ideal es que la untes en tu cuerpo y la dejes actuar durante 15 minutos que puedes aprovechar para manifestar lo que deseas, posteriormente deberás retirarla con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que al momento de aplicarlo en el cuerpo la persona debe realizar las peticiones en voz alta, esto contribuye a que el universo escuche lo que desea y abra los portales energéticos para cumplirlo.

En conclusión, los efectos de los rituales anteriormente expuestos los notarás conforme a como se encuentre tu vibración energética en ese momento.

