Conoce cuáles son los beneficios de la sopa de pata de res: así puedes prepararla con ingredientes económicos

El consumo de sopa de pata de res, contribuye a mejorar la elasticidad de la piel, disminuir los dolores articulares, mejora la digestión y ayuda al crecimiento de las uñas, según la información divulgada por Infobae.
Cabe destacar, que las patas de res son una gran fuente de colágeno, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen, las cuales aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente al sistema inmunológico y óseo.
Guía para preparar una sopa de patas de res
Ingredientes
1 kilo de patas de res.
6 tazas de agua.
2 papas.
1 zanahoria.
1 batata.
1 cucharadita de sal.
25 g de cilantro.
Preparación
1-Vierte el agua en una olla y hiérvela durante 10 minutos.
2-Lava las patas de res y agrégalas al agua. Cocina durante 20 minutos.
3-Retira la concha de las papas, zanahorias y batata.
4-Pica las papas, zanahorias y batata en trozos pequeños. Agrégalos a la olla con las patas de res.
5-Agrega la sal y el cilantro a la olla con las patas de res. Cocina todos los alimentos durante 10 minutos.
6-Retira la sopa de patas de res del fuego y déjala enfriar.
¿Cómo y por cuánto tiempo puedes conservar la sopa de patas de res?
Se sugiere que la persona vierta la sopa en un recipiente de vidrio y lo lleves al congelador máximo por 72 horas.
En definitiva, si deseas mantener los tejidos del cuerpo fortalecidos el consume de caldo de patas de res puede contribuir a lograr dicho objetivo.
Foto cortesía de: freepik
