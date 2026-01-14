Conoce cuáles son los beneficios de la sopa de pata de res: así puedes prepararla con ingredientes económicos

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de sopa de pata de res, contribuye a mejorar la elasticidad de la piel, disminuir los dolores articulares, mejora la digestión y ayuda al crecimiento de las uñas, según la información divulgada por Infobae.

Cabe destacar, que las patas de res son una gran fuente de colágeno, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen, las cuales aportan múltiples beneficios a la salud, especialmente al sistema inmunológico y óseo.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar una sopa de patas de res

Ingredientes

1 kilo de patas de res.

6 tazas de agua.

2 papas.

1 zanahoria.

1 batata.

1 cucharadita de sal.

25 g de cilantro.

Preparación

1-Vierte el agua en una olla y hiérvela durante 10 minutos.

2-Lava las patas de res y agrégalas al agua. Cocina durante 20 minutos.

3-Retira la concha de las papas, zanahorias y batata.

4-Pica las papas, zanahorias y batata en trozos pequeños. Agrégalos a la olla con las patas de res.

5-Agrega la sal y el cilantro a la olla con las patas de res. Cocina todos los alimentos durante 10 minutos.

6-Retira la sopa de patas de res del fuego y déjala enfriar.

¿Cómo y por cuánto tiempo puedes conservar la sopa de patas de res?

Se sugiere que la persona vierta la sopa en un recipiente de vidrio y lo lleves al congelador máximo por 72 horas.

En definitiva, si deseas mantener los tejidos del cuerpo fortalecidos el consume de caldo de patas de res puede contribuir a lograr dicho objetivo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube