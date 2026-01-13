Guía práctica para lavar los peluches: la temperatura es más importante de lo que crees

Suscríbete a nuestros canales

Si tus hijos aman los peluches es probable que los lleven con ellos a todas partes, por lo que conviene mantener una higiene oportuna y así eliminar polvo, ácaros y gérmenes que se acumulan.

Lavar los peluches ayuda a prevenir alergias y problemas de salud, especialmente en niños pequeños; además, según refiere la Inteligencia Artificial, la limpieza regular mantiene su suavidad, buen aspecto y prolonga su vida útil, evitando malos olores y conservando su atractivo como compañeros de juegos.

¿Cómo lavar los peluches?

Este juguete por muy inofensivo que parezca, puede convertirse en un foco de enfermedad al acumular polvo, ácaros y gérmenes, por lo que deben lavarse según la web Bebés y más una vez a la semana si los niños son alérgicos o asmáticos; cada 2 o 3 semanas si no sufren de alergias; y una vez al mes si solo se trata de peluches decorativos.

Para hacerlo:

“1. Revisa la etiqueta: algunos no toleran agua caliente. Si no puede lavarse a máquina, mételo en una funda de almohada y usa un ciclo delicado con agua templada.

2. Secado completo: el enemigo es la humedad residual. Sécalo al sol o en secadora a baja temperatura.

3. Congelador, el truco antiácaros: si el peluche no se puede mojar, guárdalo en una bolsa y congélalo 24 horas. Las bajas temperaturas eliminan los ácaros con eficacia.

4. Aspirado suave: entre lavados, usa un aspirador con filtro HEPA para retirar el polvo acumulado”.

Freepik

Ten en cuenta

Los peluches que no se puedan mojar según la etiqueta, deben limpiarse en seco, y para ello se recomienda usar un quitamanchas. “Pulverízalo por toda la superficie del peluche y luego limpia con un paño húmedo para retirar la suciedad, frotando suavemente”, refiere El Mueble.

Mientras que, si puedes meterlo en la lavadora porque no lleva adornos ni pila, opta por colocarlos dentro de una funda de almohadas para protegerlos, realiza un dudo fuerte para cerrarlo y agrega champú o jabón para bebés, recomienda la experta en limpieza Angieli en su cuenta de Instagram.

De igual manera, la experta recomienda usar un programa de lavado con agua fría “al salir, verás que los peluches quedan suaves, limpios y con buen aroma”.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube