Horóscopo del 13 de enero: Tienes que buscar una estabilidad para continuar creciendo a buena velocidad

ARIES: Hoy estamos en una fase Lunar que te afecta con una cuadratura negativa que te indica que debes trabajar tu ser interno de manera más profunda y buscar la independencia emocional que tanto necesitas. Quizás estás muy apegado a la familia y el Universo quiere que seas más autónomo para que tengas cierta fortaleza y puedas crecer de manera más acelerada a nivel emocional y sentimental.

TAURO: Existe una cuadratura negativa con Plutón que no te deja avanzar de manera correcta. Esta energía propone cambios drásticos en tu vida, pero no se llevan a cabo de la mejor manera. Hay que tener mucho cuidado para así evitar males mayores y grandes errores. Piensa muy bien lo que haces y conviértete en un ser con mayor seguridad y fuerza en los próximos pasos a seguir. Una vez más, se hace presente tu sabiduría y conocimiento.

GÉMINIS: Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. No estés inventando por allí a nivel espiritual. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro.

CÁNCER: Continúa una oposición negativa con el Sol. Las circunstancias se pueden complicar a nivel de salud. Tienes que buscar de nuevo el equilibrio corporal para estar bien en todos los sentidos. También hay que reflexionar e investigar las causas del porque estás teniendo esta crisis. Debes hacer ajustes en tus creaciones que no son las más correctas y debes modificar ese proceso. Hay que localizar el origen de tu estado físico.

LEO: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir qué es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

VIRGO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio, esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso interior. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada a nivel evolutivo. Después de esperar tanto, ahora todo se acelera a gran velocidad. En los próximos días, verás lo rápido que puedes logras tus metas. Se abren los caminos.

LIBRA: Hoy tienes una cuadratura con la Luna y la situación se puede desbordar a nivel emocional. Es posible que recibas alguna noticia desagradable y te descompense con la pérdida del equilibrio. Debes calmarte porque debes permanecer estable y afrontar la situación. Tu entorno está esperando de ti, mejores acciones. Es una prueba muy dura, pero la vida busca que salgas de tu zona de confort para evolucionar.

ESCORPIO: Se manifiesta un trígono positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo tendrá un impacto excelente en los próximos 7 años. Sigue adelante sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no malgastes la oportunidad.

SAGITARIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas, deben ser eliminadas de tu vida y deben apartarse de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno y debes despertar.

CAPRICORNIO: Dios te bendice y te otorga un sextil positivo con Saturno para que tengas solidez y firmeza en la vida. Tienes que buscar una estabilidad para continuar creciendo a buena velocidad. El Universo te ayuda, pero tú también debes buscar entrar en acción para facilitar el proceso de cambio y así convertirte en un nuevo ser. Debes aprovechar estas grandes influencias para resolver y avanzar en la vida.

ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

PISCIS: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

