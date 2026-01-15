Horóscopo del 15 de enero: No te pongas terco y déjate fluir

ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.
TAURO: Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo iluminando tu camino con posibilidades infinitas.
GÉMINIS: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.
CÁNCER: Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad para continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora, tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Piensa muy bien en lo que haces y proyéctate al futuro.
LEO: La Luna se encuentra en estos momentos en oposición. Esta energía plantea situaciones difíciles a nivel emocional. Tienes que drenar tus energías. Si te provoca llorar, pues hazlo. Es importante hacerlo, primero está la salud y después cualquier situación que se presente. No es el momento de quedar en el dolor o en la tristeza. Debes polarizar estas emociones para poder dejarlas fluir de manera positiva.
VIRGO: Tienes un trígono positivo con Venus; significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!
LIBRA: La Luna está haciendo un trígono positivo a tu signo astrológico. Vives un buen momento lleno de elementos positivos donde se manifiesta Dios. Sientes su presencia en todos lados y en cada paso que das, porque todo te está saliendo bien. Debes aprovechar y seguir haciendo lo planificado previamente por tu mente creadora está llena de sabiduría y guiará hasta llegar a la meta.
ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.
SAGITARIO: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.
CAPRICORNIO: El Universo te está señalando el camino que debes de transitar. Enfócate en lo que tenga mayor fluidez. Por allí debes andar. No te pongas terco y déjate fluir para que Dios te siga apoyando. Mantén el enfoque y continua con buenas energías. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte, que indica de manera fácil lo que debes hacer. Siempre hay que agradecer los aportes de las estrellas.
ACUARIO: La Luna está transitando por tu signo astrológico. Dándote un poder transformador lleno de magia. Es una fecha que te puede permitir dejar atrás todo lo negativo y entregarlo en este momento al infinito. Suelta todo lo que no funciona en tu vida, que se lo lleven los espíritus de bajo nivel y que jamás lo regresen a este mundo de luz. Libérate del mal.
PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter, que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. El dinero, puede venir de diferentes vías. Lo importante, es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También, hay que estar agradecido con Dios.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin