Horóscopo del 8 de enero: Es un momento ideal para avanzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Cuadratura con Venus, las circunstancias están complicando aún más tu situación a nivel amoroso y de pareja, la cual está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores, que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

TAURO: Hoy amaneces con un trígono positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a progresar y lograr estabilizar tus emociones. Te mereces ser feliz y estar alegre con paz en tu corazón por lograr las metas que se proyectaron en el pasado y hoy son una realidad. Es el momento de festejar y celebrar por los logros alcanzados. Dios es grande y debes agradecer por este instante lleno de gloria y felicidad.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Hay un sextil positivo con la Luna. Esta energía te da ánimo para continuar en la vida. Sabemos que estás atravesando momentos difíciles a nivel de salud. Nunca dejes que la mente te traicione y pierdas el foco. Debes seguir adelante sin descanso para ver resultados concretos a corto plazo. Hay un desequilibrio a nivel mental y emocional; debes mejorar estos aspectos para estar saludable.

VIRGO: La oposición con el Nodo Norte puede nublar tu visión del futuro y dificultar la conexión con tu propósito más elevado. Es natural que te sientas contrariado y desorientado ante lo que estás atravesando. En este tránsito, es posible que todo parezca difuso, como si no hubiera una meta clara más allá de resistir y avanzar día a día. La presión constante por mantenerte a flote puede volverse abrumadora. Este momento no es una pérdida de rumbo, sino una pausa para recalibrar tu destino.

LIBRA: Es el momento preciso para continuar y poder establecer una base emocional excelente. Tienes el apoyo de las poderosas energías cósmicas que te rodean para que sigas adelante. La Luna está pasando por tu signo astrológico ayudándote a crecer internamente y a mejorar tus emociones más ocultas. Desde allí, debes hacer los cambios y las transformaciones necesarias que te está pidiendo el Universo para que sigas evolucionando.

con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros. Lilith hace una pausa en tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma podrías evolucionar.

CAPRICORNIO: Mercurio continúa su movimiento directo dentro de tu signo astrológico y te permite avanzar con fuerza en algunas situaciones que estaban estancadas. Este es el momento de imprimir mayor velocidad a tus proyectos. Es el tiempo indicado para seguir avanzando en la vida. No pierdas esta oportunidad de Mercurio que te ayuda y te beneficia para que todo salga perfecto. Es sumamente importante que lo hagas ahora.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía positiva te ayuda mucho a nivel energético emocional. Ahora te sientes seguro y si te consideras más estable, sabes que puedes vencer cualquier obstáculo y alcanzar la Gloria. Ya estás seguro de lograr tus metas. Después de tantos sacrificios, entras en un periodo de tiempo lleno de confianza. Es el momento de celebrar por la vida y el futuro.

PISCIS: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno soltando lo que ya no vibra contigo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

