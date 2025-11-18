¡Advertencia! El cáncer da señales incluso dos años antes: toma previsiones y evita el peor de los desenlaces

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer es una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer ) es la principal causa de muerte en el mundo. Solo en el 2020 “se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir casi una de cada seis de las personas registradas.

Aunque es posible que esta enfermedad comience en cualquier parte del cuerpo humano, los cánceres más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto, y próstata.

¿Qué es el cáncer?

El Instituto Nacional del Cáncer lo define como una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo.

“En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan.

A veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

Los tumores cancerosos se diseminan (o invaden) los tejidos cercanos. También podrían viajar más lejos a otras partes del cuerpo y formar tumores, un proceso que se llama metástasis”.

Algunos podrían causar síntomas graves o poner en peligro la vida de la persona, pero, también algunos síntomas pasan desapercibidos, como la fatiga extrema, pérdida o aumento de peso sin razón aparente, tos o ronquera y cambios en los hábitos intestinales o al orinar, refiere la Inteligencia Artificial.

Freepik

Signos a tener en cuenta

El cuerpo avisa de lesiones, de malestares o de alguna enfermedad que se esté presentando, y el cáncer no es la excepción. La American Cancer Society señala que “los signos y dependerá de dónde se encuentre el cáncer, de su tamaño y de cuánto afecta a los órganos o tejidos cercanos. Si el cáncer se ha propagado (ha hecho metástasis), los signos o síntomas pueden aparecer en distintas partes del cuerpo”.

Esta enfermedad puede dar señales de advertencia hasta dos años antes de que aparezca la enfermedad, pero a menudo se ignoran, en tal sentido, conviene prestar atención para detectarlo a tiempo y evitar el peor de los desenlaces.

Por tanto, si tienes fatiga persistente, cambios en la piel (manchas nuevas o cambios en lunares existentes), pérdida de peso sin cambios en la dieta o ejercicios, sangrados inusuales, tos persistente, cambios en los hábitos intestinales, dificultad para tragar, bultos o nódulos, sudores nocturnos, dolor constante sin causa aparente, no lo ignores y busca la ayuda de un profesional de la salud para que evalúe, diagnostique y proceda a establecer el tratamiento más idóneo según sea el caso.

