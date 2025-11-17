¿Por qué aumenta el cáncer de pulmón en personas no fumadoras? Expertos explican posibles causas que te sorprenderán

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo, y su tasa de mortalidad es la más elevada tanto en hombres como en mujeres, refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Además, apunta que esta patología suele diagnosticarse en una etapa avanzada, cuando las opciones de tratamiento son limitadas.

Por otra parte, señalan el tabaquismo como la causa principal y responsable de aproximadamente el 85% de todos los casos. Sin embargo, estudios recientes confirman que cada vez son más las personas no fumadoras que lo padecen.

¿Es posible presentar cáncer de pulmón y no ser fumador?

“En los Estados Unidos, alrededor del 10 al 20% de los casos de cáncer de pulmón, o de 20.000 a 40.000 casos cada año, ocurren en personas que nunca han fumado o fumaron menos de 100 cigarrillos en su vida”.

La razón es que este tipo de cáncer puede ser causado por factores de riesgo además de fumar cigarrillos, pipas o puros. Entre los factores se incluyen la exposición al humo de otras personas, el radón, la contaminación del aire, antecedentes familiares de cáncer de pulmón y el asbesto.

Es decir, una persona que no fuma puede sufrir esta enfermedad debido a factores ambientales, antecedentes familiares y a ciertas mutaciones genéticas.

¿Qué está pasando?

“La evidencia científica más reciente, incluyendo estudios publicados en The Lancet Respiratory Medicine, apunta a un culpable silencioso que respiras a diario: la contaminación del aire, especialmente las partículas ultrafinas conocidas como PM2.5. Estas diminutas partículas presentes en ambientes urbanos pueden penetrar profundamente los pulmones, inflamar los tejidos, alterar el ADN y causar daños celulares que, con el tiempo, pueden convertirse en cáncer”, comparte el usuario Luis Inmune en la red social TikTok.

Mientras que la web ecancer señala que “un análisis genómico del cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo ha descubierto que la mayoría de estos tumores surgen por la acumulación de mutaciones causadas por procesos del organismo”.

"Lo que estamos viendo es que hay diferentes subtipos de cáncer de pulmón en los no fumadores que tienen características moleculares y procesos evolutivos distintos", dijo la epidemióloga María Teresa Landi, M.D., Ph.D., de la Rama de Epidemiología Tumoral Integrativa de la División de Epidemiología y Genética del NCI, que dirigió el estudio del Instituto Nacional del Cáncer.

En dicho estudio, los investigadores descubrieron que la mayoría de los genomas tumorales de los nunca fumadores presentaban firmas mutacionales asociadas a daños por procesos endógenos, es decir, procesos naturales que ocurren dentro del cuerpo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube