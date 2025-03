Predicciones de la semana del 10 al 16 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana el planeta del amor, Venus, está en tu signo astrológico. Excelente movimiento astral para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida para así poder disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te permite vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada rimbombante con muchos detalles y espero que lo aproveches y sigas adelante. Esta oportunidad solo sucede cada 2 años. Mantén el enfoque y sigue adelante para consolidar la relación y si estás soltero, podrías encontrar una nueva oportunidad para establecer una relación. Dios te bendiga. ¡Amate!



TAURO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante que esta semana continúes adelante con fuerza para vencer estas complicaciones externas. La vida continúa y debes avanzar como sea, porque falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre. Visita al médico y realiza todos los exámenes necesarios para mejorar los aspectos de la salud. Mantenga la calma, estás a tiempo de restablecer el equilibrio físico. Evita la evasión y afronta con coraje. ¡Resuelve!

GÉMINIS: Estás viviendo grandes momentos bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Esta semana, sientes que tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz, para buscar su evolución de manera magistral. La vida siempre otorga la gloria a quien trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores. Aunque no se perciba fácilmente, existe la ayuda celestial y muy pocas veces se reconoce. Se recomienda, conversar con Dios y agradecer. ¡Gracias!

CÁNCER: Saturno esta semana te bendice a través de un trígono positivo. Se abren las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad de continuar adelante. Con fuerza y seguridad, Saturno, siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Piensa muy bien lo que ejecutas y proyéctate al futuro, avanza. Es una excelente oportunidad para salir victorioso con mejores alternativas. Cada paso debe ser planificado y para no cometer errores. Piensa antes de actuar. ¡Cautela!

LEO: Estás súper alegre al ver esta semana todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio más estable en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios. Pocas veces el camino se abre con facilidad, eliminando todos los obstáculos. Mantener la comunicación con Dios es de vital importancia. Mantén los ojos abiertos para evitar equivocaciones. ¡Avanza!

VIRGO: Tiene una oposición con Saturno, deberías ir al médico esta semana para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evitar cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad chequear y estar alerta para que no suceda nada. Enfócate en la salud y olvida el resto de problemas que puedas estar atravesando. Con salud, se puede avanzar y sin ella, todo se desvanece. Nosotros cumplimos con alertarte. ¡Cuidado!

LIBRA: Tu alegría es desbordante. Semana muy positiva y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo, tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte contento y feliz. Tu eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de tu energía y puedas polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti, ser el faro de luz que guía a todos en su gloria. Siempre es importante que te mantengas en total estado de ética para seguir siendo un ejemplo. Todos te admiran y lo que digas, se hará, sin discutir con nadie. ¡Dirige!



ESCORPIO: Dios está a tu lado. Recuerda esta semana que estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. Esto te lleva a un nivel espiritual más elevado. Estás activando tu sistema de percepción Universal y multidimensional. Es casi seguro tengas contacto con Dios y con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el momento de avanzar frente a los obstáculos que se están presentando y saldrás siempre victorioso. Se requiere más compromiso para conectarte con las energías sublimes del Universo y permitir el flujo de fuerzas positivas. Avanza sin miedo y contribuye con la humanidad. ¡Conéctate!

SAGITARIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca esta semana el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel de la sexualidad. Estás en un proceso donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y seguramente mantendrás en tu mete por años. La confianza es necesaria para soltar las barreras y lograr una conexión sublime de elevación espiritual. Avanza y deja atrás los prejuicios. ¡Libérate!

CAPRICORNIO: Deberías mantenerte bastante alerta. Es una semana complicada y tienes una cuadratura con Venus retrógrado, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentablemente que tengas una relación tóxica, deberías entonces cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante. No existe una solución positiva. Mantén la calma y mira el futuro con más optimismo. Realiza terapias de perdón. ¡Suelta!

ACUARIO: Semana difícil y no estás muy de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional. Se recomienda pedir ayuda de manera inmediata para solventar esta crisis. Se debe restablecer el equilibrio emocional y volver a caminar con optimismo. ¡Anímate!



PISCIS: Se activó de manera positiva un sextil con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas, te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones. Hay que afrontar la acumulación de acciones que se posponen y generan más crisis. Abraza la ayuda que recibes para resolver y comienza un sendero de resolución total y equilibrio. ¡Modifica!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

