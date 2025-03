Predicciones de la semana del 3 al 9 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Semana importante donde estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Puedes recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Estás bajos las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar los mensajes. Puedes establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez. Evita entrar en pánico y lo más recomendable, es mantener la calma para seguir recibiendo y fortaleciendo el canal. Con el tiempo, se hará cotidiano y estable. ¡Acepta!

TAURO: Inicias una semana positiva con un sextil extraordinariamente bueno con Marte. Tienes la libertad plena para poder seguir creciendo y desarrollándote a buen ritmo. Este es el momento de la acción y tienes que aprovecharlo al máximo. No coloques trabas, colabora y acepta. Facilita los procesos y se flexible para poder avanzar de manera más fácil. Es una excelente oportunidad para lograr objetivos inmediatos. La vida abre los caminos y se debe avanzar de manera acelerada. Evita la duda para que todo salga sin retrasos. Cualquier acción es mejor que ninguna. ¡Avanza!

GÉMINIS: Existen algunos inconvenientes. Semana difícil. En estos momentos tienes una cuadratura con el Sol restando mucha energía positiva y hay posibilidades de que puedas experimentar alguna falla en tu cuerpo. Tienes que evitar la pérdida del equilibrio a nivel de salud. Te invito a prestar más atención y puedas inclusive ir a visitar un médico para hacer un chequeo general. Es importante cambiar o ajustar los tratamientos para mejorar tu energía física. La prevención es vital para no tener complicaciones en el futuro. Busca ayuda para resolver las afecciones y recuperar la salud. No retrases la asistencia. ¡Cuidado!



CÁNCER: Semana muy importante, tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar el pasado con fuerza y firmeza. El año pasado fue de muchas pruebas difíciles. Todas superadas con la manifestación del amor en toda tu vida. Hay que reconstruir tu vida y mirar el futuro. La liberación de situaciones complicadas debe quedarse atrás. Siempre es bueno realizar un análisis y tomar solo lo positivo. ¡Reflexiona!

LEO: Todo se sale de control y esta semana debes estar alerta para evitar complicaciones. Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio mental para recuperar la paz interior. No se puede seguir avanzando de manera acelerada sin un plan de acción adecuado. Los errores se pueden evitar. ¡Calma!

VIRGO: La suerte no está de tu parte. Se recomienda esta semana tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permite tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior. No entres en especulaciones porque es muy seguro que sean erradas. Lo que ves a simple vista es falso y no permite hacer una planificación. Busca la verdad. ¡Investiga!

LIBRA: Excelente semana para avanzar a buena velocidad. Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de prosperar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También te trae buena suerte. Sería muy interesante si juegas al azar y logras un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones. Maravilloso momento para disfrutar y darle las gracias a Dios por la ayuda recibida. El éxito y el equilibrio mental se logran solo. Existe una cantidad infinita de seres que ayudan. ¡Continúa!

ESCORPIO: En esta semana tienes un trígono positivo con Saturno. Esta energía te brinda firmeza, fortaleza y mucha solidez a tus actividades. Ahora se te permite construir un futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles. Vienen energías positivas para tu vida, pero debes también aprovecharlas para que sigas evolucionando de manera efectiva. El Universo te ayuda, pero eres tú quien debe caminar por el sendero adecuado y crecer. Nadie hará nada por ti a nivel físico. Llénate de poder y ejecuta sin miedo. ¡Progresa!

SAGITARIO: Tienes que cuidar mucho tu salud. En esta semana existe una peligrosa cuadratura con Saturno, esa energía es muy negativa y fuerte. Debes prestarle más atención a las actividades que haces a diario. Realiza un análisis de tu rutina y trata de comer mejor. Evita los excesos de todo tipo. Es muy importante evitar algún accidente que genere un golpe fuerte y quizás una fractura. Cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico es generada por un descuido o negligencia. Mantén el estado de alerta y consciencia para evitar la situación. Sigue delante de la mano de Dios todo poderoso. ¡Alerta!

CAPRICORNIO: En el día de hoy tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta semana genera excelentes energías para ayudar a resolver todos los temas que tenías en conflictos anteriormente. Ahora, se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos. Se recomienda pedir perdón y mantener una escucha activa. La vida genera oportunidades para restablecer el orden y mantener la paz interior. ¡Libera!

ACUARIO: El paso del planeta Plutón por tu signo no ha sido fácil. Solo sucede cada 248 años y ahora te tocó a ti ser protagonista de esta gran transformación de la humanidad. Eres el signo que establece el caos para volver a tener un orden en el futuro. Para comenzar esta semana, hay que derrumbar y eliminar todo en tu vida personal. Pronto terminará este proceso y quedará solo la reconstrucción de la sociedad y de tu ser, por ende, todo el sistema social en cual vivimos. El cambio, se produce siempre, primero dentro de ti y luego con el ejemplo, en los demás. Mantén la calma y procesa las experiencias. ¡Resuelve!



PISCIS: La gran conjunción de Neptuno te brinda esta semana una oportunidad impresionantemente para tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También, puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. Permítete a ti mismo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado. Será un momento muy sublime de entrega y amor. Entrégate a la opción de mejorar en la vida evolutiva a través de la ayuda de las esferas celestiales. Evita el miedo y ve avanzando un día a la vez. ¡Elévate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

