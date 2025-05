¡Fácil y económica! Así es la crema casera que lleva cuatro ingredientes y deja la piel suave e hidratada

Suscríbete a nuestros canales

El cuidado de la piel no tiene precio. Lucir una piel suave y lisa, a pesar del paso del tiempo es el sueño de mujeres y hombres. Sin embargo, para que esto sea posible se deben implementar buenos hábitos alimenticios y de higiene, incluso asegurar una correcta hidratación.

Es decir, debes incluir en la dieta diaria alimentos ricos en vitaminas y minerales, beber abundante agua, y hasta dormir las horas reglamentarias para conseguir un buen descanso. De igual manera, es imprescindible el uso de cremas hidratantes, que bien puede ser de venta comercial o preparadas en casa.

¿Por qué es importante usar cremas para la piel?

Expertos en el cuidado de la piel señalan que aplicar cremas es esencial, porque ellas le aportan hidratación y frescura, ayuda a promover una función de barrera saludable para una piel tersa y flexible, favorece la renovación natural celular para un aspecto hidratado, calma la piel sensible, entre otros beneficios, refiere el sitio web de Bepanthol.

Por su parte, expertos de Garnier indican que, las cremas evitan la deshidratación y la sequedad en la piel, la reparan, rejuvenece y, además, le aporta firmeza y suavidad.

Si no te has casado con una crema comercial en particular, prueba con una crema casera.

Freepik

¡Sácale provecho a lo natural!

Para elaborar una crema casera que te permita lucir una piel suave y lisa necesitas:

- Flores de lavanda (1 puñado)

- Aceite de almendras (½ taza)

- Vaselina líquida (6 ½ cucharadas)

- Manteca de cacao (½ taza)

Una vez tengas todos los ingredientes de esta receta de Mejor con Salud a mano, debes proceder a la preparación:

1. En un envase de cristal opaco coloca las flores de lavanda y el aceite de almendras, déjalo reposar durante 15 días.

2. Luego, cuela la mezcla y añade la vaselina líquida y la manteca de cacao.

3. Coloca todo a baño maría hasta que la vaselina y la manteca se hayan disuelto por completo.

4. Cuando todo esté líquido, retira del fuego y licúa.

5. Guarda la mezcla resultante en un envase plástico.

6. Esta crema es ideal para pieles secas y deshidratadas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube