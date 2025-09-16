La planta rica en vitaminas que nutre y alisa el cabello: esta es manera correcta de aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación del cabello es una de las causas más comunes por las cual el cabello se encrespa, ya que, la cutícula se reseca y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar debilidad desde la raíz hasta las puntas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, el lavado excesivo del cabello también genera consecuencias negativas, aun más cuando los productos que la persona utiliza son químicamente invasivos.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para hidratar y alisar el cabello por completo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera.

El aloe vera contiene propiedades vitamínicas que nutren a profundidad, al tiempo que evitan la caída del mismo y la aparición de caspa.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aloe vera en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de gel de aloe vera desde la raíz hasta las puntas con el cuero cabelludo sucio y deje actuar el producto mínimo durante 25 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación y el consumo de agua también son factores que influyen en el cabello, por ello, se sugiere que la persona establezca una alimentación balanceada, es decir, rica en vitaminas, al tiempo que ingiera mínimo siete vasos de agua.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones lo ideal es que establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evite el uso de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

