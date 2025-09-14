¿Quedaste con el cabello verde luego de las vacaciones de verano? Esta es el método verdadero para devolverle su color natural

Suscríbete a nuestros canales

El verde en melenas rubias es característico cuando luego del tinte se expone al cloro de las piscinas y el exceso de rayos solares. Pero no te preocupes, este tono verdoso se puede revertir para seguir luciendo una melena rubia de envidia.

Luego de disfrutar de unos días de descanso bajo el sol, llega el detalle de lucir una melena color verde. Existen muchas mascarillas que puedes utilizar para eliminar este tono, así como también remedios caseros, y hoy te hablaremos de uno de ellos.

Pero nada mejor que prevenir. Evitar que tu pelo rubio se torne verdoso luego de la exposición con cloro, y otros agentes, es la mejor forma de evitarlo. Para ello solo debes seguir unas simples recomendaciones:

- Cuando el cabello está seco, absorberá el líquido que lo toque. Es decir, al entrar en contacto con el agua con cloro de la piscina, tu melena chupará todo ese químico, dañándolo rápidamente. Por ello, lo recomendable es mojar tu melena antes de estar en contacto con el agua con cloro, para que no tenga capacidad de chupar nada.

- Aplicar un acondicionador o mascarilla creará una capa protectora en la hebra del cabello, protegiéndola de agentes externos que la dañen.

- Como otro escudo para tu melena están los gorros de natación. Este lo protegerá del contacto con químicos, así como también de los rayos solares. Existen gorros de natación con estampados para cada gusto.

- Hay quienes aplican a la melena zumo de limón para crear otro novel de protección. Lo que debes tomar en cuenta es que el limón, al estar en contacto con los rayos solares, manchará tu piel. Por ello, si te decantas por esta alternativa, te recomendamos tener sumo cuido.

Foto: Freepik

Elimina el verde de tu melena

Este color verde en tu pelo luego de disfrutar de unas vacaciones bajo el sol, lo podrás eliminar con dos sencillos ingredientes que todos tenemos en casa. El bicarbonato y el vinagre.

Hacer esta mascarilla es muy sencillo, sigue nuestro paso a paso y luce una melena rubia sin contratiempos.

Comienza lavándote el cabello normalmente, asegurándote que no quede nada de impurezas para que el tratamiento penetre a cabalidad. Luego, mezcla ½ taza de agua con ¼ de taza de vinagre blanco.

Puedes introducir tu melena en la mezcla, o puedes colocar el preparado en un envase con spray y rociar todo tu pelo hasta que quede impregnado con la preparación de bicarbonato y vinagre. Deja tu cabello húmedo con el producto por 2 minutos.

A la mezcla añádele 3 cucharadas de bicarbonato de sodio e impregna todo tu cabello. Si te decantaste por sumergir el pelo, solo agrega el bicarbonato y sumerge la cabellera. Déjalo actuar por 3 minutos más.

Transcurrido el tiempo, enjuaga el cabello con agua fría. Si notas que queda algún resto del color verde, aplica un poco de agua oxigenada en las partes a tratar.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube