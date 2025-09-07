Usar pestañas postizas, ¿un riesgo para los ojos?

Suscríbete a nuestros canales

Las pestañas postizas son ampliamente utilizadas por su efecto estético, principalmente en maquillajes elaborados o eventos especiales. Sin embargo, hay quienes optan por llevar pestañas postizas a diario.

Te decimos las ventajas y riesgos de recurrir a este elemento estético para que uses pestañas postizas a conciencia. Estas son las consideraciones de profesionales estéticos y expertos oftalmólogos:

Ventajas de usar pestañas postizas:

Realzan la mirada. Aumentan la densidad y el volumen de las pestañas naturales.

Aumentan la densidad y el volumen de las pestañas naturales. Sirven de camuflaje. Ayudan a eliminar la apariencia de cansancio.

Ayudan a eliminar la apariencia de cansancio. La variedad. Hay presentaciones de pestañas completas o individuales, para un efecto más sútil o dramático, según la ocasión. También vienen en distintos largos, estilos y materiales.

Hay presentaciones de pestañas completas o individuales, para un efecto más sútil o dramático, según la ocasión. También vienen en distintos largos, estilos y materiales. Su aspecto natural. Existen pestañas hechas de pelo natural (como el visón) que lucen igual a las propias.

Existen pestañas hechas de pelo natural (como el visón) que lucen igual a las propias. La practicidad. Pueden colocarse en casa o en cualquier sitio, con sólo tener el pegamento.

Riesgos para los ojos:

Reacciones alérgicas. El mal uso de las pestañas postizas, el material del que están hechas o los componentes del pegamento puede generar una reacción alérgica. Heridas en la córnea. Si no tienes el debido cuidado al colocar o retirar las pestañas puedes ocasionar heridas dolorosas y si no se tratan adecuadamente pueden acarrear infecciones. Blefaritis y conjuntivitis. Si no se extreman las medidas de higiene, las pestañas postizas pueden contaminar el ojo, generando una infección por entrada de bacterias, hongos o virus que podría escalar a problemas más graves como la blefaritis o la conjuntivitis. Ptosis palpebral. Usar pestañas postizas muy largas y pesadas durante un tiempo excesivo, puede desarrollar esta afección que produce caída del párpado.

Buenas prácticas para lucir bella sin riesgos

Ante esta información, no queremos que te asustes y descartes el uso de las pestañas postizas. Simplemente ten precaución y toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

No uses pestañas postizas a diario o por largos períodos. Podrían generar infecciones por acumulación de bacterias debajo de las mismas.

Compra sólo pestañas de marcas reconocidas por su calidad.

Asegura la higiene. Lávate bien las manos y el rostro, enjuaga el área de los ojos donde irán las pestañas y seca muy bien antes de pegarlas.

Retira las pestañas siempre antes de dormir con una completa rutina de desmaquillante.

Revisa que las pestañas no tengan residuos de pegamento al guardarlas.

Si tienes alguna patología visual no utilices pestañas postizas, podrías agravarla.

Como alternativa a las pestañas postizas, está muy en tendencia el uso de extensiones, ya que están diseñadas para durar semanas. Éstas deben ser aplicadas por profesionales, lo que te libera del estrés de colocarlas adecuadamente.

En resumen, si deseas usar pestañas postizas, extrema las precauciones y presta atención ante cualquier señal de alarma, para evitar posibles complicaciones.

