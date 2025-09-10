Escritora gourmet estadounidense revela el secreto del mejor desayuno: crocancia dorada para acompañar tus comidas

Suscríbete a nuestros canales

La granola es una mezcla de avena, frutos secos, semillas y miel u otros endulzantes naturales, que se hornea hasta quedar crujiente. En ocasiones también incluye frutas deshidratadas, chocolate o coco rallado, lo que la convierte en un alimento versátil y energético.

Su consumo aporta múltiples beneficios: la avena es rica en fibra, favoreciendo la digestión y la saciedad; los frutos secos y semillas aportan grasas saludables, proteínas y minerales; mientras que la miel o endulzantes naturales brindan energía rápida.

Gracias a esta combinación, la granola ayuda a mantener niveles estables de energía durante el día y puede contribuir a una dieta equilibrada. Se puede comer con yogur, leche, bebidas vegetales, frutas frescas o incluso sola como snack.

Es ideal en el desayuno para empezar el día con vitalidad, como merienda saludable o antes de una actividad física, ya que proporciona nutrientes y energía sostenida.

Hoy te mostramos la receta de granola crujiente hecha en casa, de la afamada escritora estadounidense Diane Morrisey, con mayor ventas en Estados Unidos, según el New York Times, de su receta fácil y sencilla, para que la disfrutes acompañada de lo que desees, o simplemnte, como un snack super saludable.

Foto: Freepik

Granola crujiente

Ingredientes

3 tazas de avena en hojuelas

½ taza de frutos secos picados (almendras, nueces o avellanas)

½ taza de frutas secas (arándanos, pasas, dátiles picados, opcional)

2 claras de huevo

⅓ taza de miel o jarabe de arce

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Preparación

- Precalienta el horno a 160 °C.

- En un tazón grande, mezcla la avena, los frutos secos y las frutas secas (si usas).

- En otro recipiente, añade las claras de huevo y la miel (o jarabe de arce), la canela, la vainilla y la sal. Revuelve bien.

- Vierte la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y mezcla hasta que todo quede bien cubierto.

- Extiende la preparación en una bandeja para hornear, forrada con papel o ligeramente engrasada.

- Hornea durante 25–30 minutos, removiendo cada 5 o 6 minutos para que se dore de manera uniforme.

- Cuando esté dorada y huela a tostado, retira del horno.

- Deja enfriar completamente.

- Guarda en un recipiente hermético para conservar su textura.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube