Se acabó el mal dormir: esto debes considerar para adquirir un colchón nuevo

En el colchón pasamos un tercio de nuestras vidas. Está considerado uno de los objetos más importantes para una buena calidad de vida, ya que, sin un buen descanso, nuestras vidas serían otras.

Aunque no lo creas, el colchón hace la diferencia en el correcto descanso. Hay quienes descansan y duermen bien sobre una superficie blanda, mientras otros les gusta más firme.

Según sea tu caso, deberás elegir el colchón perfecto para ti, y poder dormir plácidamente todas las noches. De lo contrario, tus días estarán llenos de dolores en el cuerpo y mucho mal humor.

Guía para comprar el mejor colchón

Muelles

Muchos creen que lo único a considerar a la hora de adquirir un colchón nuevo es su firmeza, pero no. Los muelles son un tipo de resortes helicoidales que forman la estructura interna de un colchón, que también se deben considerar.

Si el lugar donde habitas posee temperaturas elevadas, lo ideal es adquirir un colchón con muelles, ya que estos son muy transpirables y frescos. Y hacen que los colchones sean totalmente adaptables y con independencia de lechos.

Si eres de contextura ligera puedes adquirir un colchón con muelles de firmeza media, mientras que, si tu peso supera los 100 kilos, lo ideal es descansar sobre uno con muelles de gran firmeza.

Firmeza

Con el muelle definido, lo segundo a considerar es su firmeza. Como dice el refrán: “cada cuerpo es un mundo”, y por ello existen variedad de gustos a la hora de descansar en un colchón.

Los podemos encontrar duros, blandos o medios, y ninguno es mejor que otro para un buen descanso. Cada quien debe elegir el tipo donde mejor se sienta. Pero, básicamente, entre mayor peso, más firme deberá ser el colchón. También, si se duerme de espalda es recomendable los soportes duros.

Flexibilidad

Si lo que deseas es que, al descansar, tu colchón se adapte a los movimientos de la base articulada, adquiere uno con materiales de espuma, látex o de muelles embolsados.

De esta forma, tus descansos no se verán afectados por algún tipo de rigidez que te genere dolores en el cuerpo.

Viscoelástico

Para adquirir este tipo de colchón no puedes ser sensible a la temperatura y no puedes tener mucho peso, ya que estos se adaptan totalmente al cuerpo y suelen dar más calor.

Si tu peso está alrededor de los 50 kg/m3 cómo mínimo es recomendable tener un modelo de densidad alta. Deberán tener un buen tratamiento termorregulador con varias capas como el algodón y el bambú, para que sirvan de aislantes.

Núcleo

Los que en su composición poseen al menos un 85% de látex natural, son considerados de núcleo de látex.

Estos ofrecen confort y soporte, pero no la mejor transpiración. Así que, si eres caluroso o habitas en un lugar con altas temperaturas, quizá este tipo de colchón no es el adecuado para ti.

