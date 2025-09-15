Carta Astral de Michael Jackson: El rey del Pop luchó con mucho en contra

Suscríbete a nuestros canales

Michael Jackson, nació en Gary, Indiana, Estados Unidos. El 29 de agosto de 1958 a las 07:33 Pm. Signo Virgo con Ascendente y Luna en Piscis. Es considerado el artista más completo de todos los tiempos. Autor, cantante, músico, compositor, arreglista, bailarín, productor, coreógrafo, actor, diseñador, empresario y filántropo. Innumerables premios, récords y homenajes. Su Sol en casa 6 conjunción Plutón, le dio la fuerza para trabajar largas horas en busca de la perfección. Su Luna en casa 1, le dio garantía, para conectar con el público de manera emocional. Ganó dinero a través de sus creaciones y la conjunción Júpiter Neptuno en casa 8. Saturno en el medio cielo lo obligó a resguardar su vida personal con obsesión. Marte en casa 2 le hace ser un pésimo administrador, generando gastos impulsivos. Sus creaciones eran excelentes y avanzadas a su época, al tener una triple conjunción en casa 6 entre Mercurio, Venus y Urano.

FUTURO: Seguirá siendo una referencia artística con innumerable influencia a escala mundial, al mantenerse como una inmensa leyenda de la música. Queda mucho por aprender y superar.

SALUD: Siempre fue débil, al tener una conjunción de 6 planetas en casa 6. Sol, Plutón, Mercurio, Venus, Urano. Generando problemas en el sistema circulatorio, nervioso, reproductor y respiratorio.

AMOR: Se casó dos veces de manera extraña al tener la Luna en Piscis, más la conjunción Venus, Urano que le da un toque de originalidad a sus relaciones. Lamentablemente, nunca fue realmente feliz en pareja, al tener Lilith en el eje 1-7.

DINERO: Siempre generó grandes cantidades de dinero a nivel global. En la actualidad y desde su fallecimiento hasta ahora, según la revista Forbes, ha facturado aproximadamente 2.592 millones de dólares. En promedio 162 millones por año.

FAMILIA: De su segundo matrimonio con la enfermera, nacen 2 hijos (París y Michael jr.). Del tercer hijo (Michael II) se desconoce su madre. Al tener Cáncer en la casa 5. Siempre cuidó mucho a sus hijos y les brindó todo el apoyo posible, para darle calor de hogar.

EMOCIONES: Fue muy inseguro y tímido, al sufrir en su infancia y adolescencia de violencia intrafamiliar. La Luna cuadratura Saturno genera mucha inestabilidad y dolor que toco eliminar o bloquear para avanzar en la vida.

By: ARTURO ACOSTA

