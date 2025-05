Horóscopo del 15 de mayo: Vienen nuevos comienzos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te encuentras bajo las influencias positivas de un trígono con la Luna. Esta energía te ayuda a equilibrar tus emociones y manifestar más sosiego, tranquilidad y paz interior. Hay que relajarse lo más que se pueda para avanzar unidos con Dios. Debes recuperar el camino que te corresponde que está lleno de prosperidad. Es hora de restablecer el orden y levantase para seguir creciendo y evolucionando.

TAURO: El Sol te bendice a través de un trígono positivo. El astro Rey te ofrece sus energías y fuerza para que puedas continuar optimizando tu vida. También es posible que se active un proceso de regeneración celular para que mejores la salud de manera más efectiva. Debes prestar más atención a tu cuerpo físico. Con salud se puede hacer todo. Tu enfoque deberá ser para desarrollar y luego mantener un equilibro a nivel físico.



GÉMINIS: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y la abundancia. Esperamos no desperdicies esta energía y ahora puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avances. Es importante que te conectes con el agradecimiento y puedas lograr un mejor flujo de energía para tener mejores resultados y lograr las metas de manera más fácil.

CÁNCER: En este momento tienes una oposición con la luna esto es un factor que no te beneficia en nada, porque te opaca, desenfoca y sencillamente hace que pierdas el rumbo directo que ya venías trabajando. Se complica un poco tu caminar por el sendero de la luz de donde deberías volver otra vez a retomar con fuerza tu transitar. Evita una caída innecesaria donde podrías perder un valioso tiempo.

LEO: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguro que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importantes.



LIBRA: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

ESCORPIO: En este momento tienes un sextil con la Luna. Todo va a mejorar para lograr nivelar tus emociones. Es el momento de la paz y la tranquilidad. Llega la armonía en tu vida y espero que lo aproveches al máximo. La vida te permite mejorar y lograr el equilibrio que tanto necesitas en este instante. Debes dar gracias a Dios por permitir este gran periodo de serenidad y procesar que todo lo vivido fue positivo.

SAGITARIO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil. Que el amor sea bendecido.

CAPRICORNIO: ¡Por fin! Tenemos un trígono positivo con el Sol que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti a nivel mental, psicológico y emocional que te permite tener un mejor equilibrio. Así que, es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda del Sol en estos momentos.

ACUARIO: No todo es negativo y en esta oportunidad florece el amor propio en tu vida y se manifiesta a través de un sextil positivo con el planeta Venus. Siempre es excelente estar pendiente de uno mismo. La vida busca de vez en cuando que uno pueda mirarse a sí mismo y definir lo que es, en esencia divina. Busca la manera de establecer parámetros y no dar más de lo que tienes. Piensa más en ti y en tu bienestar.



PISCIS: Existe hoy un sextil positivo con Mercurio. Se activa la herramienta más importante del ser humano con la comunicación, se puede lograr todo en esta vida. Tienes que comunicarte mejor y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno, para mejorar tu estilo de vida. Este es el momento donde deberías transmitir tus ideas de una mejor manera y así poder tener el beneplácito para ejecutarla. Gracias a tu liderazgo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin