Horóscopo del 27 de febrero: Gozas de excelentes energías a nivel emocional

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y te permite reflexionar en diferentes aspectos de tu vida, y hasta hacer un análisis positivo de lo que has hecho en tu vida. Ahora puedes rectificar algunas situaciones, para mejorar y así retornar a tu camino. Es excelente el poder identificar algunas actividades o conductas y así ser un mejor ser humano. Debes estar cada día mejor y mejor.

TAURO: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

GÉMINIS: Hoy no estás de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo, para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno, estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin cargas emocionales.

CÁNCER: Mucho cuidado con problemas en el amor. La situación se puede complicar con efectos negativos adversos. Todo es así, gracias a una cuadratura negativa con Venus. Debes hacer un esfuerzo grande para ver como evitas un conflicto que te lleve a una ruptura definitiva. Busca la manera de estar tranquilo y no dejarte arrastrar en discusiones que no te llevan a nada y que no tienen sentido. Mantente alerta y despierto.

LEO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y a desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te siga abriendo caminos.

VIRGO: Estos días serán un poco duros, pero eres un ser que ya lo aguanta todo y cada día, eres más fuerte. Te has convertido en un verdadero guerrero que puede avanzar cuando quiera y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata, te hace más fuerte, y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

LIBRA: Tienes en estos momentos una oposición negativa con Quirón. Los resultados hasta ahora no son los más positivos y te sientes afectado negativamente por ver el desastre que tienes de vida. Debes realizar cambios fuertes y rápidos, para tener otros resultados de manera inmediata. Todavía estás a tiempo, tu vida apenas se inicia. Se abren nuevas oportunidades y ahora hay que definir.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: Excelente momento para el amor. De manera simultánea, se está produciendo un trígono positivo de Venus. Debes buscar la manera de hacer que esta noche llegue a ser inolvidable. Recurre a tu imaginación y recrea una atmósfera romántica para pasarla muy bien. El Universo te permite disfrutar de este mágico momento. Siempre hay que aprovechar estos instantes súper maravillosos de la vida.

CAPRICORNIO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estarás todo el día mejor. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora, se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás superior y con más paz en tu alma.

ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila, con el apoyo de Dios.

PISCIS: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima. Porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin